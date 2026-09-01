La presentadora Rossy Lemos decidió responder una de las preguntas que más le han hecho desde que se quedó en Quibdó para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que golpeó al Chocó. La comunicadora explicó, a través de su cuenta de Instagram, qué ocurrió con su trabajo en el Canal RCN durante esas semanas y confirmó que regresará oficialmente a sus labores habituales.

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Lemos contó que el día del terremoto, el 10 de agosto, se encontraba en Cali para presentar, como lo hacía desde hacía aproximadamente siete años, el Festival Petronio Álvarez. Sin embargo, la emergencia hizo que fuera activada para cubrir las noticias desde la capital del Valle del Cauca.

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La respuesta de Rossy Lemos a quienes preguntaban si todavía trabaja en RCN

Según explicó, todo cambió cuando comenzaron a llegar imágenes de Quibdó, entre ellas fotografías de su propia vivienda. “Y aunque mi cuerpo seguía en Cali, mi cabeza ya estaba acá. Intenté disimularlo, pero mi alma está con mis paisanos en el Chocó”, relató.

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Poco después, decidió viajar a Quibdó. Inicialmente, su intención era informar sobre lo que estaba ocurriendo, pero la situación la llevó a involucrarse directamente con las necesidades de los damnificados.

“Vine a reportar lo que estaba pasando, pero empezaron a aparecer familias que necesitaban ayuda, personas queriendo donar sin saber cómo, empresas buscándome para llegar hasta los afectados. Y entendí que durante esos días necesitaba hacer algo más que contar la historia”, explicó la presentadora.

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Lemos aseguró que su identidad como chocoana terminó pesando mucho en su decisión. “Más que periodista, yo soy chocoana, y realmente ha sido complejo dividirme en las dos labores”, señaló al hablar de su trabajo periodístico y de las actividades sociales que comenzó a coordinar.

Precisamente, esa situación llevó a muchos de sus seguidores a preguntarle qué había ocurrido con su puesto en RCN. La respuesta de la presentadora fue contundente y también estuvo acompañada de varios detalles sobre el respaldo que recibió del canal.

“Ellos sí que entendieron la ‘fucking’ vibra porque no me obligaron a escoger entre mi trabajo y mi gente. Mi trabajo me ayudó a estar con mi gente”, afirmó Lemos.

La comunicadora explicó que RCN le permitió apartarse temporalmente de las emisiones para concentrarse en la atención de los damnificados. “Me dieron el espacio para alejarme por unos días de las emisiones y dedicarme a coordinar ayudas, recorrer barrios, visibilizar casos”, contó.

Pero el apoyo, según su relato, fue mucho más allá de permitirle modificar temporalmente sus labores. Lemos reveló que en Mañana Express crearon una sección llamada “Rosy Informa y Ayuda”, destinada a amplificar desde televisión los casos de personas que ella mostraba en sus redes sociales.

Además, aseguró que el canal tomó una decisión que la sorprendió especialmente: “Decidieron asumir la reconstrucción de mi casa en Quibdó”.

La presentadora también recordó que recibió apoyo cuando su padre enfermó y posteriormente ella misma tuvo problemas de salud. Incluso contó una anécdota que refleja hasta qué punto recibió acompañamiento durante su estadía en el Chocó: “Y como yo había llegado prácticamente con lo puesto, hasta me mandaron una maleta con ropa a Quibdó”.

Por eso, Lemos explicó que, aunque durante ese periodo dejó de aparecer regularmente en las emisiones, nunca sintió que hubiera dejado de trabajar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.