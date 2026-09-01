Por: El Espectador

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Kevin Andrés Caro Vásquez, señalado por las autoridades como un presunto abusador sexual en serie de Córdoba, fue enviado a prisión tras una investigación desarrollada por la Fiscalía. La entidad sostiene que Caro Vásquez habría abusado de al menos nueve mujeres cuyas edades oscilan entre los 11 y 24 años. Los hechos, de acuerdo con la investigación, ocurrieron entre 2019 y 2024. Durante ese tiempo, el presunto responsable habría cometido diversos actos de violencia sexual, una situación que ha generado gran preocupación entre las comunidades de la región.

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Según información de la Fiscalía, Caro Vásquez habría utilizado su trabajo como mototaxista para acercarse a sus víctimas, quienes habitualmente esperaban transporte en las vías públicas de diferentes sectores de Córdoba. Una vez estaban a bordo, les informaba que debía recoger medicamentos o algún tipo de encomienda, hecho que utilizaba como excusa para desviar la ruta establecida. Las investigaciones señalan que posteriormente las llevaba hasta zonas apartadas y boscosas, sitios que le permitían actuar sin presencia de testigos. Entre los lugares identificados por las autoridades se encuentran las lagunas de oxidación cercanas al sector conocido como Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado, ubicaciones en las cuales presuntamente se perpetraron los abusos.

El avance del caso se ha apoyado en la consolidación de pruebas sólidas, que incluyen muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), testimonios y entrevistas a las víctimas, evaluaciones médicas, así como videos y fotografías. Esta recopilación de indicios ha permitido a la Fiscalía relacionar los nueve casos y presentar cargos formales contra Kevin Andrés Caro Vásquez.

Al presunto abusador se le imputaron los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Vale la pena mencionar que, pese a la contundencia de las pruebas recolectadas, Caro Vásquez no aceptó los cargos. Actualmente, se encuentra privado de la libertad cumpliendo una condena de 16 años por delitos sexuales previos, lo que agrava la gravedad de su situación judicial.

¿Cómo seleccionaba el presunto abusador sexual a sus víctimas en Córdoba?

De acuerdo con la Fiscalía, Kevin Andrés Caro Vásquez aprovechaba su trabajo como mototaxista para seleccionar a mujeres jóvenes que esperaban transporte en lugares públicos. Utilizaba excusas para desviar la ruta y, posteriormente, las llevaba hasta zonas apartadas donde presuntamente cometía los abusos sexuales.

¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía para vincular los casos de abuso sexual en Córdoba?

La Fiscalía identificó a Caro Vásquez como presunto responsable mediante pruebas como muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), entrevistas, testimonios de las víctimas, informes médicos, videos y fotografías, construyendo así un caso sólido que permitió ligar los nueve episodios denunciados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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