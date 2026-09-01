Las pequeñas empresas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán acceder a un programa de apoyo que busca aliviar parte de sus gastos mientras avanzan en la recuperación de sus operaciones.

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La iniciativa fue anunciada por la empresa tecnológica Zoho, que ofrecerá hasta tres meses de acceso gratuito a las aplicaciones que ya utilizan algunos de sus clientes ubicados en las zonas impactadas por la emergencia.

Qué empresas podrán recibir la ayuda tras el terremoto

El programa está dirigido exclusivamente a pequeñas empresas que ya sean clientes de Zoho y desarrollen sus actividades en Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca o Caldas, departamentos que registraron afectaciones por el terremoto.

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Además, deberán cumplir con estos requisitos:

Tener al menos una suscripción activa a los servicios de Zoho.

Contar con un máximo de 25 usuarios registrados.

Demostrar que el terremoto afectó sus instalaciones, interrumpió sus operaciones o impactó su flujo de caja.

La compañía explicó que el periodo de apoyo podrá extenderse hasta por tres meses, dependiendo de la gravedad de cada caso evaluado.

Según Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho, la intención es reducir la presión financiera sobre los pequeños negocios mientras concentran sus esfuerzos en superar las consecuencias de la emergencia.

Cómo solicitar el beneficio para pequeñas empresas

Las empresas interesadas deberán enviar una solicitud al equipo de renovaciones de Zoho, explicando su situación y las afectaciones sufridas a causa del terremoto.

Cada caso será revisado de forma individual para determinar si cumple los criterios establecidos y definir el tiempo durante el cual recibirá el beneficio.

La empresa indicó que la evaluación tendrá en cuenta aspectos como la magnitud de los daños, las dificultades para continuar operando y el impacto económico causado por la emergencia.

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