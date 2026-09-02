Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en Santiago de Cali se mantiene bajo estrictos esquemas de regulación, buscando garantizar el orden y la seguridad vial en la ciudad. Para el jueves 3 de septiembre, la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa continuará vigente, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. Esta restricción, que rige de manera integral en todo el distrito, está focalizada en controlar el flujo de carros particulares, una iniciativa que tiene como objetivo reducir la congestión en las principales arterias urbanas y mitigar los problemas de tráfico que históricamente han afectado a la capital vallecaucana.

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La normativa establecida para este día prohíbe la circulación de vehículos cuyos números de placa finalicen en los dígitos 5 y 6, durante el intervalo comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Esta medida, según lo informado por la Secretaría de Movilidad, será de estricto cumplimiento y no contempla excepciones fuera de los casos reglamentados previamente por la autoridad. El llamado principal es a la ciudadanía, para que acate la orden vial y así evitar sanciones y contribuir al funcionamiento adecuado de la ciudad.

No obstante, la atención de las autoridades viales no se limita únicamente a la aplicación del pico y placa. De acuerdo con las recomendaciones oficiales, se advierte un nivel elevado de precaución por la presencia de fallas estructurales en varias zonas de la red vial urbana. En particular, se ha solicitado evitar la circulación en las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52, marcadas actualmente como sectores de alto riesgo. Ambos puntos presentan daños graves en sus calzadas y, según los reportes técnicos, existe una posibilidad latente de colapso, lo que refuerza la importancia de que los ciudadanos sigan las orientaciones de la Secretaría de Movilidad.

La estrategia de control vial, además de enfocarse en el orden cotidiano del tránsito, cobra especial relevancia dada la coyuntura actual de la capital vallecaucana, en la que la prevención y la gestión del riesgo se vuelven indispensables para salvaguardar la integridad de peatones, conductores y pasajeros.

¿Cuáles son las restricciones de pico y placa en Cali para este jueves?

Para este jueves 3 de septiembre, la restricción de pico y placa establece que los vehículos particulares cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en todo el territorio de Santiago de Cali, según lo anunciado por la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

¿Qué zonas de Cali presentan alto riesgo vial y no deben ser transitadas?

Las autoridades de Cali han solicitado evitar el tránsito vehicular en las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52. Estos puntos han sido identificados como sectores de alto riesgo, ya que presentan daños en sus calzadas y se encuentran bajo una probabilidad latente de colapso, lo que representa un peligro para los conductores y transeúntes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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