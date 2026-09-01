Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá continúa vigente este miércoles 2 de septiembre de 2026, regulando la circulación de vehículos particulares y taxis en la ciudad, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta normativa busca organizar el flujo vehicular en las vías capitalinas, estableciendo restricciones específicas según el último dígito de la placa y un rango horario que los ciudadanos deben respetar cuidadosamente.

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De acuerdo con información presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares autorizados para movilizarse este día serán aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, los taxis habilitados corresponden a aquellos cuyas placas culminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. La franja horaria en que aplica la restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que los taxis tendrán la posibilidad de circular desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., lo que demanda una especial atención por parte de los conductores para evitar sanciones.

La SDM también recuerda que existe la opción de solicitar la exención de esta medida por medio del ‘Pico y Placa Solidario’. Este mecanismo permite a los ciudadanos pagar para poder usar su vehículo sin la restricción de pico y placa, siempre y cuando el trámite se realice a través del canal oficial. Para esto, es indispensable registrarse en el portal digital de la Secretaría Distrital de Movilidad. De este modo, se evita caer en fraudes, ya que, según la entidad, no existen intermediarios ni páginas alternas para adquirir o pagar por este permiso.

Como se ha reiterado desde la SDM, la legalidad del ‘Pico y Placa Solidario’ solo está garantizada cuando el pago se efectúa mediante el botón PSE que se encuentra en la página web www.movilidadbogota.gov.co. Se advierte sobre el riesgo de ser víctima de estafas a través de portales apócrifos que simulan la venta del permiso, por lo que se insta a los ciudadanos a verificar cuidadosamente que están usando los canales oficiales antes de efectuar cualquier transacción.

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, acatar estas directrices es clave no solo para evitar multas, sino para contribuir de forma corresponsable al orden y la movilidad de Bogotá.

¿Cómo funciona el ‘Pico y Placa Solidario’ y cómo se paga en Bogotá?

El ‘Pico y Placa Solidario’ permite que los conductores accedan al uso de sus vehículos en días restringidos pagando un permiso a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, con pago exclusivo mediante el botón PSE. No existen intermediarios ni otras páginas para este trámite, según lo enfatiza la SDM.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas con pico y placa en Bogotá hoy?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este 2 de septiembre de 2026 pueden circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 podrán circular de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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