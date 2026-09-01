Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir un evento especial dedicado al movimiento, la exploración corporal y el goce de la danza contemporánea. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza de Bogotá, el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 9:00 a. m., tendrá lugar la clase de danza contemporánea ‘Habitar el cuerpo’. Esta actividad se enmarca en el componente académico del festival Mueve tus Sentidos y está abierta al público con entrada libre, siempre que los interesados realicen su inscripción previa en línea.

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El propósito de esta sesión es que los participantes exploren el movimiento desde la libertad y el disfrute. La jornada, que se llevará a cabo en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera 17-01, brindará a los asistentes la oportunidad de sumergirse en diversas dimensiones del arte danzario. Según la programación oficial, la clase estará dividida en tres componentes principales: primero, la técnica y el lenguaje, donde se abordarán herramientas y dispositivos técnicos que favorecen el desarrollo gradual de una composición coreográfica; segundo, el trabajo sobre las cualidades del movimiento, enfocado en una escucha corporal que permita soltar el cuerpo y habitar la danza de manera tranquila, atravesando diferentes dinámicas; y tercero, la exploración y el juego, un espacio pensado para investigar nuevas formas de expresión y descubrir otras posibilidades que el cuerpo puede ofrecer.

La encargada de guiar esta experiencia será Rebecca Delahoz, reconocida intérprete y creadora en el ámbito de la danza contemporánea, con más de una década de trayectoria en distintos géneros, entre ellos la danza clásica, moderna, urbana y el tango. Ha sido miembro de diversas compañías con presencia tanto nacional como internacional, y recientemente fue seleccionada para participar en la Residencia Mercosur en São Paulo, Brasil, donde también dictará una clase magistral sobre el proceso creativo de su compañía.

Este evento, promovido por Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, busca fortalecer escenarios de formación y disfrute artístico en la ciudad y está pensado tanto para principiantes como para interesados con experiencia, consolidándose como una invitación a ‘habitar el cuerpo’ desde otra perspectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a la clase de danza contemporánea en la Casona de la Danza de Bogotá?

Para participar en la clase ‘Habitar el cuerpo’, la inscripción debe realizarse previamente a través de un formulario en línea. De acuerdo con la información de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, la entrada es gratuita pero el cupo está sujeto a inscripción, lo que permite controlar el aforo y garantizar la experiencia de los asistentes.

¿Qué se trabaja en una clase de danza contemporánea como la de ‘Habitar el cuerpo’?

En la sesión programada se abordan tres aspectos principales: la exploración técnica mediante dispositivos y herramientas de movimiento, la escucha corporal enfocada en liberar las tensiones y variar las dinámicas del cuerpo, y el juego creativo que invita a descubrir nuevas formas de expresión. Todo esto permite a los participantes sumergirse en una experiencia artística integral y transformadora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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