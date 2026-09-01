Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) acaba de poner en marcha 'Mi Refugio', un innovador Centro de Acogida en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, como parte del programa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este nuevo espacio está diseñado especialmente para brindar atención inmediata y temporal a ciudadanos habitantes de calle interesados en recibir servicios de autocuidado, alimentación, acompañamiento psicosocial y un descanso seguro, todo en un entorno digno y adaptado a sus necesidades.

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El centro cuenta con 100 cupos para el día y 100 para la noche, y funciona con dos horarios de ingreso: a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Su apertura y ubicación responden a los hallazgos del VIII Censo de Habitabilidad en Calle, realizado en 2024 por la SDIS, en el que se evidenció la importancia de descentralizar y fortalecer la oferta de servicios cerca de los lugares donde se encuentran estas comunidades.

Roberto Angulo, secretario Distrital de Integración Social, resaltó que "'Mi Refugio' es parte de una nueva visión para transformar el conjunto de servicios dirigidos a los ciudadanos habitantes de calle". El enfoque del centro se basa en tres principios: ubicar los servicios en puntos clave detectados por el censo, establecer condiciones dignas y de calidad para los usuarios, y favorecer que estos ciudadanos accedan no solo a alimentación y descanso, sino también a nuevas oportunidades educativas y laborales en otros espacios de la ciudad.

La iniciativa impactará positivamente no solo a Tunjuelito, sino también a localidades como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Bosa, pues facilita a más ciudadanos el acceso a servicios sociales cerca de sus áreas de permanencia habitual. Además, quienes ingresan a 'Mi Refugio' pueden enlazar su participación con los Centros de Inclusión y potenciar así sus capacidades personales a través de actividades artísticas, deportivas y de apoyo legal, salud y educación.

De acuerdo con la SDIS, el propósito de 'Mi Refugio' trasciende la simple asistencia social: busca convertirse en un punto de entrada hacia nuevas posibilidades de vida, permitiendo una atención social flexible e integral que se adapta a la situación y las decisiones de cada persona. Esta estrategia forma parte del avance institucional para transformar escenarios de exclusión en oportunidades de inclusión, con servicios más completos y cercanos, y apunta al acompañamiento efectivo para el desarrollo de proyectos de vida, contribuyendo así a una Bogotá más justa y con mejores condiciones para todos.

¿Cómo ayuda el Centro de Acogida 'Mi Refugio' a los habitantes de calle en Bogotá?

'Mi Refugio' ofrece atención transitoria y servicios básicos como autocuidado, alimentación y apoyo psicosocial, así como oportunidades de descanso seguro. Además, conecta a los usuarios con otros espacios que brindan asesoría jurídica, formación, arte y educación, lo que permite fortalecer capacidades e iniciar procesos de transformación personal, de acuerdo con la estrategia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué características diferencian a 'Mi Refugio' de otros centros sociales en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, la principal diferencia radica en su ubicación estratégica, en respuesta al VIII Censo de Habitabilidad en Calle, y en su enfoque integral y flexible. El centro ofrece dignidad, calidad y cercanía territorial, así como la posibilidad de acceso a otros servicios complementarios que apoyan el proyecto de vida de cada ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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