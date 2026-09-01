Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, abrirá sus puertas para el evento ‘Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior Fantasía de Artistas Sordas’, programado para el viernes 4 de septiembre de 2026, entre las 4:00 y 6:00 de la tarde. Esta iniciativa, según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, busca crear un espacio inclusivo donde las artistas sordas puedan expresarse y compartir sus experiencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas.

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Durante la jornada, las participantes explorarán su identidad y emociones utilizando diversas técnicas como dibujo, pintura, collage, escritura y la Lengua de Señas Colombiana, idioma fundamental para la comunicación de la comunidad sorda en el país. Este taller no solo se abre para mujeres sordas mayores de 18 años, sino que también está pensado para familias oyentes interesadas en acercarse a este universo creativo y enriquecedor.

La entrada es completamente gratuita hasta completar el aforo establecido, lo que refuerza el objetivo de acceso abierto y sin barreras para la comunidad interesada. De este modo, el CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, se consolida como un punto de encuentro y diálogo cultural incluyente en el norte de Bogotá. El evento tiene una naturaleza teórico-práctica, ya que combina la reflexión en torno a la identidad y la experiencia de ser sorda con la expresión artística colectiva.

Esta propuesta se inscribe en la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, destacando la voluntad institucional por visibilizar los talentos y realidades diversas de la ciudad. Del mismo modo, iniciativas como estas permiten fomentar la integración y la empatía entre personas oyentes y sordas, promoviendo el reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana y el acceso de la comunidad sorda a espacios culturales.

El encuentro invita, además, a que familias y amigos fortalezcan sus vínculos y comprensión mutua a través del arte. La invitación es a aprovechar este espacio gratuito y accesible, en una experiencia cargada de creatividad, reflexión y diálogo intercultural en pleno corazón de Chapinero, Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizarán en el taller ‘Bitácora Creativa’ para artistas sordas en Bogotá?

En el taller ‘Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior Fantasía de Artistas Sordas’, las y los asistentes podrán explorar distintas formas de expresión artística como el dibujo, la pintura, el collage y la escritura, además de utilizar la Lengua de Señas Colombiana. Estas actividades tendrán un enfoque tanto teórico como práctico, buscando que las participantes reflexionen sobre su identidad y vivencias, y compartan sus emociones a través del arte.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el evento para artistas sordas en el CEFE Chapinero?

El evento tendrá lugar el viernes 4 de septiembre de 2026, entre las 4:00 y 6:00 p. m., en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, en Bogotá. La entrada será libre hasta ajustar el aforo permitido, permitiendo la participación de artistas sordas mayores de 18 años y de familias oyentes interesadas en el tema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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