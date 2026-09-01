Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá anunció el calendario oficial de la medida de pico y placa para vehículos particulares durante septiembre de 2026, estableciendo una serie de restricciones que buscan regular el flujo vehicular en la capital colombiana. Esta normativa, que afecta directamente a la movilidad de miles de ciudadanos, se implementa con el objetivo de mejorar el tránsito y disminuir los niveles de congestión en las principales vías urbanas.

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De acuerdo con la SDM, la restricción de pico y placa se aplicará de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. La medida no se extiende a los fines de semana, por lo que los sábados y domingos la circulación es libre para todos los vehículos. Para poder circular, los conductores deben tener en cuenta el último dígito de la placa de sus carros, ya que el calendario está organizado con base en si los días del mes son pares o impares.

En los días impares podrán transitar únicamente los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Por el contrario, en días pares la circulación estará permitida solo para carros cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Así lo especifican las disposiciones oficiales de la SDM para septiembre.

El calendario oficial detalla el esquema semanalmente. Por ejemplo, en la semana del 1 al 6 de septiembre, la medida opera alternando los números según corresponda, iniciando el martes 1 con circulación para placas terminadas en 1 a 5, y el miércoles 2 para aquellas que terminan en 6 a 0. Este patrón se mantiene de manera intercalada durante todo el mes, excluyendo los fines de semana donde no aplica la restricción. Las autoridades recalcan la importancia de consultar el calendario definido para evitar infracciones y planificar correctamente los desplazamientos diarios.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a los ciudadanos programar sus desplazamientos teniendo presente este cronograma para evitar inconvenientes y sanciones. Toda la información recopilada en este artículo fue tomada directamente de los comunicados oficiales publicados por la SDM, garantizando así la veracidad y exactitud de los datos presentados sobre la medida de pico y placa vigente en septiembre de 2026 en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para carros particulares en Bogotá en septiembre de 2026?

Durante todo el mes de septiembre de 2026, el pico y placa en Bogotá opera según el último dígito de la placa del carro y según el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. En días impares circulan carros cuyos números finales están entre 1 y 5, mientras que los días pares pueden transitar quienes tienen placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Este esquema aplica de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué horarios y días aplica el pico y placa en Bogotá para septiembre de 2026?

La restricción, confirmada por la Secretaría Distrital de Movilidad, rige de lunes a viernes entre 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche para vehículos particulares. Los sábados y domingos no hay restricción, permitiendo la circulación libre de todos los vehículos durante estos días.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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