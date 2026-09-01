Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa reforzando la importancia de implementar medidas para ahorrar energía, especialmente durante el fenómeno de El Niño previsto para 2026. De acuerdo con Enel Colombia, empresa líder en el suministro de energía eléctrica, resulta indispensable que los hogares adopten hábitos de consumo responsable para conservar los recursos y proteger el sistema eléctrico en la ciudad.

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La empresa subrayó que, aunque parezcan pequeñas, las acciones cotidianas ejercen un impacto notable en la reducción del consumo eléctrico y el cuidado de la infraestructura energética. Entre las recomendaciones prioritarias se incluye apagar luces que no estén en uso y desconectar equipos electrónicos como televisores, consolas de videojuegos y computadores cuando no se necesiten. El objetivo es minimizar los consumos innecesarios y evitar sobrecargas en la red eléctrica.

Enel Colombia destacó estas recomendaciones en sus canales oficiales, insistiendo en que “los hábitos diarios también hacen la diferencia” y promoviendo la campaña #CuidaTuEnergía, la cual ofrece a los ciudadanos un listado de sugerencias y un autodiagnóstico para gestionar mejor la electricidad en el hogar. Además, la empresa incentiva a los usuarios a aprovechar al máximo la luz natural, reducir el uso de electrodomésticos de alto consumo y hacer un uso eficiente y responsable del agua, entendiendo que este recurso también se ve afectado por el fenómeno de El Niño.

La relevancia de estos consejos se enmarca en la coyuntura climática que enfrenta la ciudad, ya que el fenómeno de El Niño, según lo informa la Alcaldía de Bogotá, implica una temporada de mayor sequía, menos lluvias y, en consecuencia, una presión adicional tanto sobre el suministro de agua como sobre el sistema eléctrico. Por ello, las autoridades y las empresas hacen un llamado conjunto a la ciudadanía a asumir hábitos sostenibles y a colaborar activamente en el cuidado de los recursos esenciales.

En conclusión, cada acción, por mínima que parezca, suma importantes beneficios para el entorno y la comunidad. Frente al fenómeno de El Niño, trabajar unidos y consumir de forma consciente es la mejor manera de proteger los recursos de Bogotá.

¿Cuáles son las recomendaciones de Enel Colombia para ahorrar energía en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con Enel Colombia, las recomendaciones para ahorrar energía en Bogotá durante el fenómeno de El Niño incluyen apagar las luces y desconectar los equipos electrónicos que no estén en uso, aprovechar la luz natural, disminuir el uso de electrodomésticos de alto consumo y utilizar el agua de manera eficiente y responsable.

¿Por qué es importante ahorrar energía y agua en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Ahorrar energía y agua durante el fenómeno de El Niño es esencial porque este evento implica periodos prolongados de sequía y menor disponibilidad de agua, lo que genera una presión extra sobre el sistema eléctrico y los recursos hídricos. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, adoptar hábitos responsables permite enfrentar mejor esta coyuntura climática y cuidar los recursos esenciales para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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