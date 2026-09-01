Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la semana comprendida entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá alcanzó una meta significativa en el manejo de residuos, con la recolección de más de 5.200 toneladas de escombros y residuos voluminosos. Según información divulgada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá, esta labor constante busca no solo mantener la limpieza urbana sino también mejorar la calidad de vida en los diferentes barrios capitalinos.

Sigue a PULZO en Discover

La acumulación de escombros y residuos voluminosos —aquellos desechos que resultan de demoliciones, remodelaciones o simplemente de muebles y objetos que ya no tienen uso— representa un desafío ambiental considerable. De acuerdo con UAESP, estos elementos afectan negativamente el paisaje urbano y pueden deteriorar los espacios públicos y la salubridad. Por esta razón, las entidades encargadas se organizan para operar tanto de día como de noche, recuperando aquellos lugares donde la ciudadanía, por desconocimiento o falta de opciones, abandona estos materiales en la vía pública.

La campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” hace un llamado directo a los habitantes de la ciudad para que tomen responsabilidad en la correcta disposición de residuos. Se insiste en la importancia de separar los desechos en origen, respetar los horarios establecidos para la recolección y utilizar los canales adecuados dispuestos por las autoridades competentes. Solo así Bogotá podrá lucir una imagen renovada y pulcra.

En este esfuerzo, herramientas como la página web de Aseo Bogotá adquieren relevancia, pues permiten a la comunidad informarse de manera sencilla sobre procedimientos y recomendaciones para entregar voluminosos, escombros y otros residuos especiales. Así mismo, se fomenta el uso de los Ecopuntos, espacios habilitados temporalmente en diferentes sectores para facilitar la entrega voluntaria de muebles viejos y materiales voluminosos.

De acuerdo con lo publicado por las fuentes oficiales, el compromiso ciudadano es fundamental para consolidar una Bogotá limpia. Se invita a consultar portales especializados y seguir las recomendaciones de UAESP y Aguas de Bogotá, asegurando que los barrios permanezcan libres de residuos y que la disposición de estos se haga conforme a la normatividad vigente.

¿Cómo puedo disponer correctamente residuos voluminosos y escombros en Bogotá?

Para disponer adecuadamente residuos voluminosos y escombros en Bogotá, usted debe separar estos materiales desde el origen, respetar los horarios de recolección establecidos por Aseo Bogotá y utilizar los Ecopuntos o canales oficiales definidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Aguas de Bogotá, evitando abandonarlos en la vía pública.

¿Qué es considerado un residuo voluminoso y por qué es importante su manejo correcto en Bogotá?

Un residuo voluminoso es un desecho de gran tamaño como muebles viejos, escombros de construcción o remodelación y objetos que no pueden ser recogidos por el servicio de basura convencional; su adecuada disposición es clave para mantener la limpieza, la salud pública y evitar el deterioro del espacio urbano, de acuerdo con la información de UAESP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z