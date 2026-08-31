Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como epicentro de propuestas culturales para todas las edades con la llegada de 'Sala Rayito', una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través de su programa Nidos y en colaboración con la Cinemateca de Bogotá. Del 5 al 26 de septiembre de 2026, este espacio convertirá las instalaciones de la Cinemateca en un laboratorio de exploración sensorial abierto a todas las familias, pensado especialmente para niños y niñas entre los 0 y 5 años. La entrada, como informó Idartes, será totalmente gratuita hasta completar aforo, lo que facilita el acceso de personas de todos los sectores.

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La particularidad de 'Sala Rayito' reside en la creación de un entorno sensorial en el que los más pequeños pueden explorar, acompañados en todo momento por sus cuidadores. Este laboratorio ofrece cuatro sesiones principales, cada una con una propuesta diferente. El sábado 5 de septiembre la experiencia estará marcada por 'Afluente', un viaje sensitivo guiado por la abuela Silvia y Sol en su búsqueda del Dragón del Agua. Esta historia destaca la importancia del agua y la naturaleza, invitando a los niños a rescatar valores olvidados mediante el juego y la confianza.

El sábado siguiente, el 12 de septiembre, se presentará 'Pensar Bonito - Tradición', destinada a conectar a los asistentes con la memoria viva que se transmite a través de gestos, música y movimiento. Aquí, la tradición se presenta no como algo estático, sino como un elemento transformador y en constante cambio, enfatizando la unión y el cuidado colectivo.

El 19 de septiembre, en 'Anomalía Cromática, capítulo 2', los protagonistas, Tinta y Bruma, descubrirán junto a los asistentes un mundo que empieza a llenarse de color gracias a la imaginación y la intervención de los niños y niñas. Finalmente, el sábado 26, el laboratorio de co-creación 'Amasar' propone reconectar con el origen a través del sentido del tacto, recordando el vínculo esencial entre el ser humano y la tierra.

Además de estas actividades principales, la Cinemateca de Bogotá abre sus puertas a la comunidad para franjas de exploración libre los martes a viernes, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados en dos horarios: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. Todo el programa busca fortalecer la participación de las familias capitalinas en experiencias culturales de calidad, de acuerdo con la información publicada en el portal de Bogotá Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de ‘Sala Rayito’ en la Cinemateca de Bogotá en septiembre de 2026?

La programación de 'Sala Rayito' en la Cinemateca de Bogotá está compuesta por cuatro laboratorios sensoriales principales que se desarrollarán los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2026, cada uno con temáticas enfocadas en la exploración del agua, la tradición, el color y la conexión con la tierra. También se ofrecen franjas de acceso libre de martes a viernes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. y los sábados en la mañana y la tarde.

¿Qué actividades sensoriales ofrece Idartes para niños entre 0 y 5 años en septiembre de 2026?

Durante septiembre de 2026, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del programa Nidos y en articulación con la Cinemateca de Bogotá, ofrecerá actividades sensoriales como juegos corporales, experiencias con música y danza, recorridos narrativos y talleres de co-creación, diseñados especialmente para niños y niñas de 0 a 5 años acompañados de sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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