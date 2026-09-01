Por: Portal Bogotá

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Durante septiembre de 2026, el “pico y placa” para taxis seguirá rigiendo en Bogotá, según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La regulación del tránsito de los vehículos de servicio público individual se aplica de lunes a sábado, en el horario comprendido entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. El criterio para determinar los taxis que pueden circular cada día depende del último dígito de la placa, con un calendario detallado que cubre todo el mes.

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Es relevante aclarar que, de acuerdo con lo comunicado por la SDM, la medida no se extiende a domingos ni a días festivos, permitiendo así que todos los taxis circulen libremente durante esas jornadas en la capital del país. Esta disposición busca contribuir a la movilidad y reducir el volumen de vehículos en horas pico, estrategia que se mantiene año tras año en Bogotá y que tiene como objetivo mejorar la circulación y disminuir los problemas de congestión.

El calendario para septiembre de 2026 está cuidadosamente segmentado por semanas. Por ejemplo, durante la semana del 1 al 6 de septiembre, vehículos con placas terminadas en diferentes pares de números pueden circular cada día, y el domingo la restricción no aplica. Este patrón de rotación se repite en las semanas siguientes, incluyendo días específicos para cada terminación de placa, y garantizando que todos los taxis tengan oportunidad de operar y alternar sus jornadas laborales. De igual manera, desde el día 28 y hasta el cierre del mes, se siguen alternando los números finales de las placas habilitadas para operar cada día (como señala el calendario publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad).

Este tipo de regulación exige de los conductores y propietarios de taxis mantenerse informados, dado que un error puede significar sanciones. Por ello, la SDM y los portales informativos de la Alcaldía insisten en consultar regularmente las actualizaciones del calendario y cumplir con la norma establecida.

Vale recordar que la medida del “pico y placa” para taxis también se encuentra enmarcada dentro de una agenda más amplia de movilidad urbana que involucra a vehículos particulares, sobre la que la Alcaldía también ha divulgado calendarios paralelos para el mismo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis en Bogotá durante septiembre de 2026?

En septiembre de 2026, el “pico y placa” para taxis en Bogotá se desarrolla de lunes a sábado, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., determinando los vehículos autorizados a circular según el último número de la placa. Cada día puede operar un grupo diferente de taxis, según un calendario detallado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Domingos y festivos están exentos de esta restricción.

¿Qué placas están exentas del pico y placa para taxis en Bogotá?

Las placas exentas de la medida de “pico y placa” para taxis en Bogotá corresponden a todos los vehículos durante domingos y días festivos, según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Esto significa que en esas fechas, cualquier taxi puede circular sin importar el número final de su placa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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