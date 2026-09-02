Así como hubo revelaciones de Miguel Polo Polo sobre María Fernanda Cabal en la política colombiana, la realidad de otra de las grandes figuras quedó sobre la mesa en medio de la controversia.

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Andrea Petro, hija de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, salió al paso acerca de los comentarios acerca del expresidente de Colombia y la relación que tiene con Juliana Guerrero y Gabriel Muñoz.

El tema fue parte de la conversación con revista Semana, en la que fue contundente sobre lo que piensa acerca de las jóvenes que han estuvieron cercanas al pasado gobierno nacional.

“Son unas niñitas, son unas niñitas de nada, ninguna de las dos me simpatiza y yo ya he sido clara con el tema. Para mí no representan en lo más mínimo la revolución juvenil que mi papá tanto quiere”, indicó.

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Lo cierto es que, con los beneficios para Guerrero y Muñoz que se han conocido, Petro dejó en evidencia la molestia que siente al respecto del vínculo que tiene con el exmandatario.

“Tienen unas actitudes bastante chocantes para mí, donde ellas también buscan que estén hablando de ellas, donde tratan de demostrarse y de tener su pequeño momento de luz”, confesó.

Lejos de justificar el comportamiento en público que han tenido las dos exfuncionarias señaladas en los últimos meses, la hija del expresidente cuestionó esos comportamientos.

“De ponerse sexys, también, ellas mismas se hipersexualizan, ellas mismas abanderando pues la bandera feminismo y eso no es feminismo, pero eso es otro debate. Pero eso ya es puro chisme, son niñitas de 20 años”, afirmó.

Sin embargo, Andrea Petro descartó que su padre pueda tener una relación sentimental con alguna de ellas, al exponer la notable diferencia de edades que existen entre las jóvenes y el líder del Pacto Histórico.

“Mi papá tiene ¿Cuántos años? Va a tener 70 años. O sea, con una mujer de 40 años, 50 años les creo, pero con una niñita de 19 años que realmente no tiene nada atrás, para mí son… No quiero hablar de ellas porque de verdad es que son dos personajes que no me simpatizan en lo más mínimo. Realmente con este tipo de mujeres, no”, sentenció.

A pesar del final del gobierno anterior, las jóvenes siguen bajo la lupa de la opinión pública debido a los presuntos beneficios que tuvieron durante el mandato de Petro en diferentes entidades.

Incluso, Guerrero es blanco de una investigación por la justicia colombiana, mientras que Muñoz es una de las figuras controversiales que se mantiene muy cerca del expresidente colombiano.

¿Quién es la novia de Gustavo Petro?

Gustavo Petro no tiene ninguna clase de relación sentimental desde que dejó la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, tras completar su periodo de gobierno.

Está confirmada su separación de Verónica Alcocer, su expareja y ex primera dama.

Desde 2024 se le relacionó con Vanessa Cortés Carmona, señalada como su pareja sentimental por varios medios colombianos, aunque se indicó el final de ese vínculo el pasado 7 de agosto.

Cortés apareció junto a Petro en un viaje a Panamá en 2024 y, después, en la visita oficial al Vaticano, donde se reunió con el papa León XIV, según reportó Infobae.

Su hija Andrea Petro evitó confirmar detalles sobre esa relación en julio de 2026, alegando que se trata de un asunto personal de su padre.

En agosto de 2026, tras la salida de Petro de la Presidencia, se reportó versiones —aún sin confirmar oficialmente— sobre una posible ruptura con Cortés, e incluso circularon rumores de infidelidad.

También en febrero de 2026 se difundió un video de Petro tomado de la mano con una mujer durante un viaje oficial, lo que causó nuevas especulaciones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.