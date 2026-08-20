Por: El Espectador

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La audiencia de acusación que debía celebrarse este 20 de agosto ante el Juzgado 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá tenía como protagonista a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien es investigada por el presunto delito de fraude procesal. De acuerdo con la Fiscalía, Guerrero habría presentado diplomas falsos para ascender a un alto cargo en el Gobierno Nacional, específicamente como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Dichos títulos, supuestamente obtenidos en la Fundación de Educación Superior San José, le habrían servido a Guerrero para validar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) una formación que, según la investigación, nunca cursó ni culminó.

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La situación también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien era secretario general de la institución educativa mencionada. De acuerdo con la fiscal Jessica Montealegre Villaquirá, Gutiérrez Martínez y Guerrero habrían acordado la expedición de títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, así como de Contaduría Pública. La fiscal argumentó que Guerrero no asistió a clases, no cumplió requisitos mínimos y le fue rechazada la solicitud de grado, pero aun así logró obtener documentos para respaldar su postulación a cargos públicos. Además, recalcó que “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin”, puntualizando que la acusada quiso “engañar a los servidores públicos”.

Pese a la gravedad de la investigación, la audiencia prevista no se llevó a cabo porque Guerrero no se presentó. Por su parte, Gutiérrez Martínez llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, admitiendo su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica en documento público. Tal como lo narró El Espectador, el exsecretario general ofreció disculpas públicas, reconociendo que su actuar afectó a la comunidad académica y a su entorno personal, y señaló que espera que el caso sirva de reflexión sobre las consecuencias de malas decisiones. La fundación educativa, representada por el abogado Juan David Bazzani, destacó la cooperación del exfuncionario y la importancia de robustecer los controles internos para evitar futuros episodios similares, subrayando que la institución no ha solicitado indemnización alguna.

La Fiscalía recalcó que Gutiérrez Martínez tenía la facultad de verificar, validar y certificar requisitos de grado, lo que le permitió autorizar manualmente títulos carentes de fundamento académico. Como parte del preacuerdo, se propuso que su rol pase de autor a cómplice, con una pena de 36 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por hasta 44 meses. La diligencia judicial fue suspendida y se espera nueva fecha para resolver la situación jurídica de Guerrero.

¿Cuál es la acusación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez por títulos universitarios falsos?

Juliana Andrea Guerrero Jiménez es acusada por la Fiscalía de fraude procesal, tras presuntamente haber presentado títulos universitarios falsos procedentes de la Fundación de Educación Superior San José para postularse como viceministra de Juventudes. Según la investigación, no cumplió con requisitos mínimos ni cursó los estudios correspondientes, pero presentó dichos diplomas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) buscando su validación oficial en el proceso de selección.

¿Qué consecuencias enfrentó Luis Carlos Gutiérrez Martínez por la expedición irregular de títulos?

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que admitió su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público. Como consecuencia, aceptó una pena de 36 meses de prisión e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante hasta 44 meses, además de presentar disculpas públicas por los hechos y su impacto en la comunidad académica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.