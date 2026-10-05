María Fernanda Cabal explicó por qué, pese a que algunos sectores la ubicaban cerca de Abelardo de la Espriella, decidió no sumarse a su proyecto político y optó por construir su propio partido.

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La congresista habló del tema en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, luego de que Orlando Villar le preguntara por qué no terminó acompañando a De la Espriella si parecía ser una de las opciones más cercanas a su corriente política.

Cabal aseguró que hubo especulaciones sobre una eventual llegada suya al Gobierno, incluso como vicepresidenta, ministra de Defensa o canciller, pero aclaró que ninguna de esas posibilidades se concretó.

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En el caso de la vicepresidencia, explicó que no era viable porque ella militaba en otro partido. Sobre los cargos ministeriales, reveló que existía una diferencia fundamental con lo que ella quería hacer políticamente.

Según contó, De la Espriella le hizo llegar un mensaje, a través de su esposo, en el que dejó claro que no quería ministros que hicieran política.

“Si yo quería seguir haciendo política […] yo no cabía allí”, explicó Cabal.

La razón por la que prefirió seguir independiente

Para Cabal, asumir un cargo en el Gobierno también habría significado dejar de lado el proyecto político que actualmente está construyendo.

La exsenadora reconoció que resulta agradable que su nombre sea considerado para cargos importantes, pero aseguró que su prioridad era mantener su actividad política y tener libertad para desarrollar su propio proyecto.

“Yo sí les soy completamente franca”, dijo antes de explicar que tampoco le habría resultado atractivo volver a una posición en la que tuviera jefes y estuviera sometida a las decisiones de un Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que ingresar a la administración de De la Espriella habría dificultado su objetivo de hacer política y consolidar el partido que ahora está impulsando.

La declaración también ayuda a explicar por qué Cabal, después de su salida del Centro Democrático, no terminó integrándose formalmente al proyecto de De la Espriella.

Cabal contó de dónde nació su nuevo partido

Orlando Villar también le preguntó para qué estaba creando su propio partido y si la intención era conseguir avales o eventualmente establecer una alianza con el presidente Abelardo De la Espriella.

Cabal respondió que tener un partido propio era un deseo que había tenido desde hace tiempo.

De hecho, recordó que le pidió al Centro Democrático que le permitiera tomar una decisión sobre su futuro político. Según relató, nunca recibió respuesta a esa solicitud, por lo que el camino para continuar por esa vía se hizo más difícil.

Fue entonces cuando apareció otra posibilidad.

Cabal contó que la familia de Rodolfo Hernández la invitó a participar en un proyecto que buscaba mantener el legado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero bajo otro nombre y con un acercamiento hacia lo que definió como la “nueva derecha”.

“Para mí fue la oportunidad ideal”, aseguró.

De esta manera, la exsenadora explicó que su decisión de crear un partido no nació como una fórmula para conseguir un cargo dentro del eventual Gobierno de De la Espriella, sino como una apuesta para mantener su independencia y construir una plataforma política propia.

Su explicación marca así una diferencia frente a quienes la ubicaban como una posible integrante del gabinete de De la Espriella y permite entender por qué decidió tomar un camino separado, aunque pueda coincidir con ese proyecto en algunos aspectos ideológicos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.