Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente Abelardo De la Espriella envió una carta de seis páginas a todos los ministros de su gabinete, en la que fijó las bases para el futuro de su Gobierno. Esta comunicación, divulgada el viernes 20 de noviembre, ha captado la atención por su tono enfático: De la Espriella exigió resultados concretos, señaló la urgencia de corregir errores y planteó serios cuestionamientos sobre el papel que juegan gremios, empresarios, políticos y medios de comunicación tradicionales en el desarrollo de la gestión estatal. Según la información reseñada, el mandatario dejó en claro que su administración no alcanzó el poder a través de acuerdos con los sectores políticos tradicionales y advirtió que ningún funcionario debe anteponer los intereses de estos grupos frente a los de la ciudadanía. Textualmente afirmó: “Nuestra lealtad principal no puede estar con los gremios, con los políticos, con los medios de comunicación ni con los poderosos”. Asimismo, insistió en que encasillarse en prácticas políticas del pasado “no sirve, no es aceptable y no cabe en esta administración”.

Sigue a PULZO en Discover

La carta contiene además una advertencia directa dirigida a su equipo de Gobierno acerca de la importancia de los resultados de gestión de cara al futuro político de su proyecto. De la Espriella destacó que el cumplimiento de las expectativas de la ciudadanía definirá el éxito o fracaso electoral en las próximas citas electorales. En sus palabras: “Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y en 2030”, refiriéndose a los próximos procesos regionales y presidenciales.

También instó a sus ministros a trabajar coordinadamente, buscar soluciones innovadoras y responder de manera ágil ante cualquier error, incluso si eso implica remover funcionarios o modificar directivas dentro de sus carteras. De la Espriella recalcó que la política social debe ser un compromiso transversal de todo el gabinete, no solo de los ministerios encargados tradicionalmente de esos temas. Además, reiteró que no planea salir del país y fue crítico con las entrevistas que algunos funcionarios sostienen con medios convencionales.

Este mensaje llega justo cuando su Gobierno cumple sus primeros 100 días, tras varios cambios en ministerios y entidades públicas, y deja en evidencia la intención del mandatario de evitar que sus funcionarios trabajen en solitario o caigan en prácticas tradicionales criticadas desde su llegada al poder. El mandatario dejó consignado que la permanencia del gabinete dependerá de los resultados alcanzados, dejando en el aire una advertencia política clara ante el futuro electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué exigió Abelardo De la Espriella a sus ministros en su carta?

Abelardo De la Espriella pidió a sus ministros trabajar de manera conjunta, corregir errores inmediatamente y buscar rutas alternativas para dar respuesta a los desafíos del Gobierno. Además, exigió que los funcionarios no respondan a intereses de gremios, políticos o medios tradicionales, remarcando que la lealtad debe estar con la ciudadanía, según la carta conocida tras los primeros 100 días de su mandato.

¿Por qué Abelardo De la Espriella mencionó las elecciones de 2027 y 2030 en su advertencia?

El presidente mencionó explícitamente las elecciones de 2027 y 2030 para recordar a su gabinete que el cumplimiento de las expectativas ciudadanas tendrá consecuencias directas en el futuro electoral de su proyecto político. En sus palabras, si los resultados no convencen a la población, la sanción vendrá en las urnas durante los próximos comicios regionales y presidenciales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.