Una categórica respuesta institucional y un despliegue operativo sin contraapuntes fue ordenado este miércoles por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tras confirmar el atentado con un artefacto explosivo tipo granada perpetrado en horas de la madrugada contra las instalaciones conjuntas de RCN Radio y Noticias RCN, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 8 (comuna 8) de la capital del Valle del Cauca.

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De acuerdo con los reportes preliminares entregados por fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Cali, la acción criminal se materializó cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo en el exterior del complejo periodístico antes de emprender la huida a toda velocidad por las calles aledañas. A pesar de la gravedad del ataque terrorista, las autoridades confirmaron que la detonación no dejó personas lesionadas ni afectaciones de consideración en el interior de las oficinas, aunque sí provocó daños materiales en la infraestructura externa y momentos de profundo temor entre los vecinos del sector industrial.

Al conocerse la noticia, el mandatario nacional se pronunció de manera enérgica a través de su cuenta oficial en la red social X, en donde desaprobó con vehemencia la agresión y exigió resultados inmediatos a los cuerpos de seguridad del Estado. “He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, expresó el jefe de Estado, quien confirmó asimismo que la detonación causó daños materiales en el perímetro exterior sin cobrar víctimas fatales ni heridos.

En su pronunciamiento oficial, el presidente De La Espriella manifestó su absoluta solidaridad con el cuerpo de periodistas, redactores, camarógrafos y demás trabajadores del medio de comunicación afectado, reiterando que la administración central mantendrá una postura intransigente frente a las intimidaciones de las estructuras armadas. “No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, sentenció el mandatario, dejando en claro que la protección del ejercicio periodístico y de las libertades informativas constit

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.