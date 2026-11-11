Por: Portal Bogotá

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Durante la jornada de la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá enfrenta dificultades notorias en uno de sus corredores más transitados. Según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, se presenta una alta congestión vehicular en la autopista Sur, específicamente en el cruce con la carrera 62A, como consecuencia de un tractocamión varado. Este hecho ha originado tráfico lento en la zona, especialmente en el sentido de occidente a oriente, abarcando el sector de Madelena hasta el ingreso al barrio Villa del Río. El reporte, con corte a las 6:45 a. m., resalta que se está permitiendo el paso de vehículos únicamente por un carril, lo que incrementa la demora en los desplazamientos.

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La situación tiene especial impacto en el flujo desde Soacha hacia Bogotá, pues el tráfico se congestiona entre la carrera 67 y la carrera 61 con autopista Sur, lo que corresponde a un tramo crítico para quienes utilizan esta ruta diariamente. Además, este incidente afecta de manera importante la operación tanto de las rutas TransMiZonales como de las troncales del sistema TransMilenio, sistema de transporte masivo de la ciudad. Como resultado, el tiempo estimado para los recorridos habituales se incrementa, obligando a los usuarios a considerar alternativas y prever mayor anticipación para evitar retrasos significativos.

Frente a este inconveniente vial, las autoridades locales, en particular el Grupo Guía, están desplegando recursos para retirar el vehículo inmovilizado y restablecer la movilidad habitual. Entretanto, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con extrema precaución y estar atentos a la información oficial. Estos hechos ponen de manifiesto la fragilidad de la movilidad en la ciudad ante incidentes viales y la influencia directa que tienen sobre los sistemas de transporte público y privado.

La invitación para los ciudadanos es a consultar reportes de movilidad en tiempo real y planificar los desplazamientos en función del estado de las vías, en especial cuando ocurren este tipo de eventualidades. Así, se pueden evitar contratiempos y aportar a una movilidad más fluida en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay congestión hoy en la autopista Sur de Bogotá?

La congestión de hoy en la autopista Sur de Bogotá, reportada por la Alcaldía de Bogotá, se debe a un tractocamión varado a la altura de la carrera 62A, lo cual obliga a que el tránsito solo se pueda realizar por un carril. Esta situación genera tráfico lento y mayores tiempos de desplazamiento, sobre todo en el sentido occidente a oriente y desde Soacha hacia la capital.

¿Cómo afecta el tractocamión varado a TransMilenio y a la movilidad en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la presencia del tractocamión varado en la autopista Sur impacta la operación tanto de las rutas TransMiZonales como de las troncales del sistema TransMilenio, lo que aumenta los tiempos de desplazamiento y afecta a miles de usuarios que dependen del transporte público. Además, complica aún más la circulación en una de las vías principales de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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