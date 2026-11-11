Por: Portal Bogotá

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La celebración de la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos marcará un momento especial el viernes 13 de noviembre de 2026. Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", más de 80 museos de Bogotá y 13 países de Iberoamérica se unirán para ofrecer una experiencia enriquecedora a visitantes de todas las edades. Esta iniciativa ha sido organizada de manera conjunta por la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), a través del Museo de Bogotá, que reúnen a instituciones museales de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, según información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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La programación especial de este año comprende actividades en más de 14 localidades de la ciudad, con el propósito de acercar a la ciudadanía a las colecciones, historias, territorios y vivencias representadas en los museos participantes. Así, las personas podrán diseñar sus propias rutas y recorridos por zonas norte, sur, centro y occidente de Bogotá, permitiendo que las familias, niñas, niños y todos los interesados se conecten con el patrimonio y la diversidad cultural presentes en estos espacios.

Al respecto, Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, resaltó que en medio de un entorno global cada vez más fragmentado, la cultura, y en particular los museos, pueden ser un canal poderoso para unir a las personas. Señaló también el compromiso de la ciudad con el fortalecimiento de la acción cultural, la libertad creativa y las propuestas de curaduría que se reflejan en los muros de los museos. Por su parte, Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, destacó la función fundamental de estos encuentros al promover vínculos entre instituciones, facilitar el intercambio de experiencias y reconocer el valor de las memorias y las historias comunitarias. Ambas voces insisten en que los museos deben mantenerse como lugares abiertos donde la ciudadanía pueda aprender, explorar y dialogar en torno a la cultura y el patrimonio.

De acuerdo con lo anterior, la Noche de Museos de Bogotá se consolida este año como un evento transversal e incluyente, que busca la participación activa de todas las comunidades y pretende generar nuevas formas de relación a través del arte, la historia y la creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realiza la VII Noche de Museos de Bogotá y qué países participan?

La VII Noche de Museos de Bogotá, junto con la IV Noche Iberoamericana de Museos, se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el evento contará con la presencia de museos e instituciones culturas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Qué significa el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’?

El lema 'Museos uniendo un mundo dividido' se refiere a la misión de los museos de servir como espacios de encuentro, donde la diversidad cultural y las diferencias pueden transformarse en oportunidades para el diálogo y el aprendizaje colectivo. Según declaraciones de los organizadores, implica el compromiso de los museos como lugares abiertos para todas las personas y su capacidad de generar vínculos, fomentar la participación y fortalecer las memorias compartidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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