Una persecución por los tejados de varias casas terminó con dos presuntos ladrones detenidos en el noroccidente de Bogotá. Los hombres, señalados de intentar ingresar a una vivienda para cometer un hurto, buscaron refugio en las instalaciones de un colegio del barrio La Alhambra, en la localidad de Suba.

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El caso llamó la atención por el lugar que escogieron para tratar de evadir a las autoridades. Sin embargo, el seguimiento de la Policía, apoyado por cámaras de seguridad y el helicóptero Halcón, permitió establecer dónde se encontraban y cerrarles el paso.

Según informó Noticias RCN, los dos hombres tienen 27 y 35 años. La intervención policial se produjo después de que habitantes del sector advirtieran movimientos sospechosos y alertaran a las autoridades sobre lo que ocurría en una vivienda.

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Las cámaras de la zona registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa a los sujetos revisando los alrededores antes de forzar el acceso por el área del parqueadero e ingresar al inmueble. La reacción de los vecinos frustró sus planes y los obligó a buscar una salida para escapar.

Cuando se vieron descubiertos, los presuntos delincuentes salieron por los tejados de las casas cercanas y avanzaron hasta llegar a una institución educativa. Allí intentaron ocultarse, pero el despliegue de las autoridades permitió localizarlos.

#Bogotá 🚨 | Dos hombres intentaron escapar por los tejados de varias viviendas en Suba y terminaron escondidos en un colegio. La Policía logró ubicarlos y capturarlos. https://t.co/BFNWqB70PJ — Periodismo Público (@periodispublico) November 10, 2026

La Policía los capturó y les atribuyó, inicialmente, los delitos de violación de habitación ajena y daño en bien ajeno. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por estos señalamientos.

Uno de los detenidos, de nacionalidad colombo-mexicana, registra antecedentes por tráfico de armas de fuego y tenía una orden judicial vigente por hurto, según la información divulgada por Noticias RCN.

Hurtos a residencias en Bogotá: Suba está entre las localidades más afectadas

Las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad citadas por Noticias RCN indican que entre enero y septiembre de 2026 se reportaron 5.036 hurtos a residencias en Bogotá. Marzo fue el mes con más casos, con 653 registros.

Del total de hechos contabilizados durante ese periodo, 4.265 ocurrieron sin armas, 237 involucraron objetos contundentes, 115 armas de fuego y 68 armas blancas.

Suba aparece entre las cinco localidades con más reportes de este delito, junto con Engativá, Kennedy, Usaquén y Chapinero.

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