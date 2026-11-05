Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana fue víctima de un robo mientras participaba en un partido de fútbol, en un hecho que habría ocurrido dentro de las instalaciones de la institución, en Bogotá. Según la información preliminar, los responsables se llevaron pertenencias cuyo valor rondaría los 60 millones de pesos.

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El caso fue reportado por el periodista Edwar Porras, conocido como ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio. De acuerdo con lo que dio a conocer, los estudiantes estaban concentrados en la actividad deportiva cuando fueron despojados de sus objetos personales.

De acuerdo con el periodista, al menos 10 mujeres resultaron afectadas. Los delincuentes, que habrían ingresado haciéndose pasar por estudiantes, se llevaron computadores, celulares, joyas y dinero en efectivo.

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Robo ocurrió durante un partido de fútbol en la Javeriana

Según el reporte periodístico, las estudiantes se encontraban jugando fútbol cuando ocurrió el hurto. La actividad se desarrollaba, al parecer, dentro del campus de la Universidad Javeriana, circunstancia que ha puesto la atención sobre las condiciones de seguridad en el lugar.

Por el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre la forma en que abandonaron las instalaciones después de llevarse las pertenencias. Tampoco se ha informado si las autoridades ya identificaron a posibles sospechosos.

Se espera que las denuncias de los afectados y las verificaciones correspondientes permitan establecer cómo se produjo el robo y qué medidas se tomarán frente a lo ocurrido.

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