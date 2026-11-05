Por: Portal Bogotá

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En el colegio Alfonso López Pumarejo, ubicado en la localidad de Kennedy, se desarrolla el Plan Padrino, un componente central del proyecto educativo ‘Mi Vida en Mis Manos’. Esta iniciativa pone en el centro a los estudiantes más experimentados: jóvenes de grado once que asumen el rol de guías para niñas y niños de primaria, acompañándolos en un proceso de exploración vocacional que inicia desde una etapa temprana de su formación académica. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), este trabajo conjunto permite que los más pequeños tengan la oportunidad de acercarse a diferentes áreas técnicas, como electricidad, mecánica y procesamiento de alimentos, materias que forman parte de la oferta formativa de la institución.

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La labor de estos estudiantes mayores no se limita únicamente a compartir información o responder inquietudes; se trata de servir como referentes y acompañantes, generando espacios en los que los niños pueden identificar sus intereses, talentos y habilidades de manera directa. Según la SED, gracias al Plan Padrino y al proyecto ‘Mi Vida en Mis Manos’, el colegio busca fortalecer el desempeño académico, mejorar la convivencia en la escuela y prevenir la deserción escolar, generando un entorno más saludable y participativo.

Un ejemplo concreto de este proceso es el caso de Majo, estudiante de grado once, quien, motivada por su interés en la cocina, eligió la modalidad de Procesamiento de Alimentos. A través de su rol en el Plan Padrino, ha profundizado su interés compartiendo sus aprendizajes y experiencias con los estudiantes de primaria. Parte fundamental de esta experiencia son las actividades prácticas: los más pequeños visitan la planta de alimentos del colegio, donde conocen los procedimientos para la transformación de los alimentos, así como las normas de higiene y de seguridad que deben observarse en estos contextos.

Antes de participar en estas prácticas, los estudiantes más jóvenes asisten a talleres pedagógicos donde aprenden a utilizar elementos de protección, como cofia, tapabocas y uniforme, y comprenden la importancia de respetar las normas establecidas para un desarrollo seguro de estas labores. De acuerdo con la SED, este tipo de experiencias no solo amplía la visión sobre las opciones académicas y profesionales de los estudiantes de primaria, sino que también refuerza los lazos dentro de la comunidad educativa, permitiendo que cada integrante encuentre nuevas posibilidades para construir su propio proyecto de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Plan Padrino en el colegio Alfonso López Pumarejo?

El Plan Padrino es una estrategia en la que los estudiantes de grado once acompañan a los de primaria en un proceso de exploración vocacional. A través de actividades prácticas, visitas guiadas y talleres pedagógicos, los jóvenes comparten sus experiencias y conocimientos, permitiendo que los más pequeños conozcan opciones técnicas y desarrollen sus intereses para que, más adelante, tomen decisiones informadas sobre su futuro académico.

¿Qué beneficios aporta la iniciativa ‘Mi Vida en Mis Manos’ a los estudiantes?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación del Distrito, el proyecto ‘Mi Vida en Mis Manos’ contribuye a fortalecer el desempeño académico, mejorar el clima escolar, disminuir la deserción y estrechar los vínculos entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Además, promueve que los estudiantes descubran sus intereses desde la primaria y construyan un camino más claro hacia su proyecto de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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