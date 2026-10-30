Por: Noticiero 90 minutos

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La tranquilidad de las aulas en Cali se ha visto interrumpida desde el pasado 10 de agosto, cuando un terremoto dejó afectaciones estructurales en dos instituciones educativas de la ciudad. Con el paso de los meses, la preocupación entre las comunidades escolares no ha disminuido, ya que siguen esperando respuestas e intervenciones que devuelvan la seguridad y normalidad a sus espacios de estudio, según información publicada por 90 Minutos. Las instalaciones dañadas siguen representando un obstáculo para el adecuado desarrollo de las actividades académicas.

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El caso de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda, ubicada en el barrio Mariano Ramos, es un ejemplo representativo de esta problemática. De acuerdo con la rectora Olga Ruiz, "tuvimos cinco salones afectados; el restaurante en esta sede y en una de las sedes de primaria está inhabilitado. Nos autorizaron tomar del presupuesto de la institución para arreglar las afectaciones pequeñas". Esta declaración evidencia que, aunque se les permitió gestionar soluciones para los daños menores, los problemas estructurales de mayor envergadura no han sido resueltos hasta la fecha, dejando a estudiantes y docentes en situación de incertidumbre sobre el futuro inmediato de su entorno educativo.

La situación no es diferente en la Institución Educativa José Holguín Garcés, ubicada en Terrón Colorado. Allí tampoco han podido retomar plenamente sus actividades y la infraestructura presenta grietas significativas, deterioro en vigas y columnas, y la inhabilitación de cinco salones en la sede central. Además, los estudiantes han visto suspendidas las clases de educación física y especialidades en el coliseo por motivos de seguridad. Según la rectora Adriana Ordóñez Mejía, "ni la secretaría ni la alcaldía nos han dado una respuesta clara; nos han visitado y evaluado, pero no dicen en qué momento se puede iniciar".

Las comunidades educativas de ambas instituciones continúan esperando que las autoridades competentes realicen evaluaciones técnicas, asignen recursos y definan un plan de intervención concreto. Su llamado apunta a obtener soluciones que garanticen espacios dignos y seguros para el desarrollo escolar, condiciones fundamentales para el derecho a la educación y el bienestar de los estudiantes, como reiteran en sus testimonios ante medios como 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños estructurales en los colegios de Cali tras el terremoto?

En ambas instituciones reportadas, Rodrigo Lloreda y José Holguín Garcés, los daños incluyen afectaciones en salones, restaurantes escolares, coliseos, vigas y columnas agrietadas o deterioradas. Estos problemas han obligado a inhabilitar espacios esenciales para las clases y actividades complementarias, según relataron sus rectoras y lo publicó 90 Minutos.

¿Por qué no han iniciado las reparaciones en los colegios afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con las declaraciones de las rectoras citadas por 90 Minutos, las autoridades han visitado y evaluado las instalaciones, pero no han dado respuestas claras sobre el inicio de obras y persiste falta de información concreta sobre la fecha en la que se comenzarán las reparaciones mayores que permitan retomar la normalidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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