Por: El Espectador

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Un juez penal del circuito de Medellín revocó la medida de aseguramiento domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de esa ciudad y hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Esta decisión, adoptada en segunda instancia, responde al recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, que buscaba que la detención fuera cumplida en un centro carcelario. La noticia fue confirmada por El Espectador, medio que ha seguido de cerca el caso.

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De acuerdo con la Fiscalía, Quintero Calle fue vinculado en septiembre pasado a una investigación por supuesto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Dichos contratos, realizados durante el periodo de pandemia de covid-19, estaban destinados a la adquisición de elementos de protección y kits de bioseguridad. El valor total de esos proyectos sumaba COP 17.656 millones, pero, según la Fiscalía, se habrían desviado más de COP 2.400 millones a terceros mediando comisiones entre el 20 % y el 15 %, tras negociación interna entre los implicados.

Los delitos imputados a Quintero son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Aunque la investigación sostiene que Quintero no firmó ni autorizó de manera directa los contratos, la tesis de la Fiscalía es que él habría dado la orden para que funcionarios afines adjudicaran los proyectos al cuerpo de bomberos, en lo que denomina un "acuerdo de favorecimiento". La suma que presuntamente habría sido apropiada por el exconcejal asciende a COP 1.387 millones, según el ente acusador.

El expediente también involucra a otros funcionarios y contratistas. Entre ellos están Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega, señalados de participar en el diseño, ejecución y coordinación de los contratos cuestionados. De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez habría realizado los estudios previos indispensables para adjudicar los contratos, pese a que no correspondía a sus funciones. Ortega, por su parte, habría tomado el papel de "enlace" entre las partes, además de figurar en un grupo de WhatsApp como medio de comunicación interno.

Uno de los testigos clave del caso es Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, imputado posteriormente. Las pruebas presentadas incluyen registros de chats y documentos relacionados con el flujo de recursos. La investigación, liderada por la fiscal Magda Sofía Ramírez, continúa en curso y sigue siendo seguida de cerca por medios como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Miguel Quintero fue enviado a prisión preventiva en Medellín?

Según información aportada por El Espectador y la Fiscalía General de la Nación, Miguel Quintero fue enviado a prisión preventiva porque se considera que hay riesgos de que obstaculice el proceso judicial o no comparezca ante la justicia. La revocatoria de la detención domiciliaria y su traslado a un centro carcelario se decidió en segunda instancia, tras analizar el recurso presentado por la Fiscalía.

¿Cuál es el papel del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el caso de Miguel Quintero?

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) es la entidad desde la cual, según la Fiscalía, se habrían direccionado de manera irregular seis contratos hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, bajo instrucciones presuntamente dadas por Miguel Quintero. Los contratos sumaban más de COP 17.000 millones y están en el centro de la investigación por posibles hechos de corrupción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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