Medellín amplió su oferta de alternativas de movilidad con la operación de más de 549 patinetas eléctricas compartidas de Yango. La compañía obtuvo autorización para utilizar temporalmente el espacio público con este servicio, que cuenta con 78 puntos de estacionamiento distribuidos en ocho comunas de la ciudad.

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La operación, que comenzó el 16 de septiembre de 2026, se desarrolla bajo condiciones establecidas por la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de Medellín. El modelo contempla lugares autorizados para recoger y dejar los vehículos, así como una retribución económica a la ciudad por el aprovechamiento del espacio público.

La llegada de estas patinetas amplía las opciones de micromovilidad compartida para los ciudadanos, especialmente en trayectos cortos y conexiones entre estaciones del transporte público, universidades, zonas comerciales y otros destinos.

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Yango recibió autorización para operar patinetas en ocho comunas de Medellín

El permiso contempla 78 puntos de estacionamiento en diferentes sectores de Medellín. El Poblado concentra la mayor cantidad, con 28 ubicaciones, seguido de Laureles, con 24, y Belén, con 12.

La distribución también incluye seis puntos en La América, tres en Robledo, tres en La Candelaria, uno en Castilla y uno en Guayabal.

Entre los lugares cercanos a estos estacionamientos se encuentran las estaciones Floresta y Suramericana del metro, los parques de Laureles, el Parque Biblioteca de Belén y los alrededores de la Universidad de Medellín y la Universidad Nacional.

Uno de los propósitos de esta distribución es facilitar los recorridos de primera y última milla, es decir, los trayectos que conectan el transporte público con el lugar de estudio, trabajo o destino final de los usuarios.

El modelo funciona mediante puntos fijos: las personas pueden recoger las patinetas en las ubicaciones autorizadas y deben devolverlas en alguno de esos mismos espacios habilitados. De esta manera, la operación busca evitar que los vehículos queden estacionados indiscriminadamente en andenes y zonas destinadas al tránsito peatonal.

¿Cómo alquilar una patineta eléctrica de Yango en Medellín?

Para utilizar el servicio, los interesados deben descargar la aplicación Yango, disponible para dispositivos iOS y Android, y crear una cuenta.

Una vez registrados, pueden consultar el mapa de la aplicación para ubicar la patineta más cercana y desbloquearla desde el celular. Al finalizar el recorrido, deben dejar el vehículo en uno de los 78 puntos de estacionamiento autorizados.

El servicio está disponible para personas mayores de 18 años. Además, antes de comenzar cada trayecto, los usuarios reciben en la aplicación instrucciones sobre el manejo seguro de estos vehículos y las condiciones que deben cumplir durante sus desplazamientos.

Uso de casco y límites de velocidad: las reglas para movilizarse en patineta

La compañía señala que su aplicación informa sobre las zonas de velocidad reducida, en las que las patinetas disminuyen automáticamente su marcha, y las zonas restringidas, donde los vehículos se detienen progresivamente.

También recuerda a los usuarios las disposiciones de seguridad que deben tener en cuenta durante los recorridos. Entre ellas están el uso de casco, la utilización de ropa reflectante en condiciones de poca visibilidad y el respeto de los límites de velocidad establecidos para cada zona.

Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, afirmó que la autorización representa un paso para ampliar las alternativas de micromovilidad compartida en Medellín.

“Para Yango, aportar a la movilidad de Medellín empieza por escuchar a la ciudad y trabajar con sus autoridades. Esta autorización representa un paso concreto para acercar la micromovilidad compartida a la vida cotidiana de las personas, con reglas claras y respeto por el espacio público”, señaló el directivo.

La empresa también indicó que busca promover la convivencia entre peatones, usuarios del transporte público y personas que optan por desplazarse en patinetas eléctricas.

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