El concurrido y emblemático Parque Lleras, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, vuelve a encontrarse en el centro de la controversia económica y turística tras la viralización de una factura de caja que superó los cuatro millones de pesos. La denuncia, difundida inicialmente a través de cuentas locales de veeduría ciudadana en redes sociales, expuso los exorbitantes consumos registrados en un famoso gastrobar de la zona, desatando una ola de indignación digital y reavivando el debate sobre las tarifas y la competitividad en las zonas de rumba de la capital antioqueña, según informó El Tiempo.

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Del total de la cuenta, el rubro que generó mayor asombro y críticas entre los ciudadanos fue el cobro de 52 ‘shots’ o tragos pequeños, que por sí solos sumaron la cifra de $3.120.000. Asimismo, el recibo discriminó otros consumos como cinco porciones de Baileys valoradas en $225.000, dos cervezas por $18.000, una soda por $9.000 y, para incrementar el descontento de los usuarios, un recargo adicional por el uso de tarjeta de crédito o débito equivalente a $337.500, lo que representaba un 10 % del valor total de la transacción comercial efectuada en el establecimiento, de acuerdo con el periódico.

Ante la avalancha de cuestionamientos públicos, la administración del lugar emitió un comunicado oficial para fijar su postura y justificar los montos cobrados. La gerencia argumentó que los precios varían dependiendo de la marca, la categoría y la exclusividad del licor seleccionado por los clientes en su carta de servicios. “En nuestra carta ofrecemos desde licores nacionales hasta importados y de alta gama, como Don Julio 70, Clase Azul y otras marcas premium, cuyos costos de adquisición son significativamente más altos”, indicó el gastrobar en su pronunciamiento público, según el informe periodístico.

Como reacción inmediata a la polémica y en un intento por mitigar el impacto reputacional, los administradores informaron que eliminaron por completo el recargo adicional por pagos con tarjetas, implementando en su lugar incentivos para quienes cancelen sus consumos en efectivo. Este tipo de incidentes pone una vez más sobre la mesa los retos que enfrentan tanto los comerciantes formales como las autoridades locales en la comuna 14, donde equilibrar las tarifas turísticas, garantizar la transparencia en los menús y recuperar la confianza de locales y extranjeros resulta indispensable para revitalizar la economía nocturna sin lesionar el bolsillo de los visitantes.

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