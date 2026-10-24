Por: Caracol TV

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Un video difundido por Telemedellín muestra el momento en el que un bus de servicios especiales se volcó en el sector de Palos Verdes, en Medellín, y terminó impactando contra varios árboles. El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana en la avenida Barranquilla con carrera 48 y dejó 16 personas heridas, seis de ellas en estado crítico, y una fallecida, según el reporte entregado por las autoridades.

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En las imágenes se observa cómo el autobús pierde estabilidad y termina volcado sobre la vía. Después del impacto, varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliar a los pasajeros, mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

El siniestro involucró a un vehículo de turismo que transportaba a más de 30 personas y que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, se dirigía hacia el municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia, para participar en una peregrinación.

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En esta grabación se logra apreciar el momento exacto del aparatoso accidente que dejó a una persona muerta y 16 heridos en el sector Palos Verdes de Medellín. Autoridades investigan las causas del volcamiento del bus de servicios especiales. #VocesySonido pic.twitter.com/wXRyRTMzST — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 24, 2026

¿Qué se sabe del accidente del bus en Medellín?

Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que todavía son materia de investigación. El bus terminó volcado lateralmente y, de acuerdo con la información conocida sobre el accidente, otros vehículos también resultaron afectados.

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Tras recibir el reporte de la emergencia, se activaron los protocolos de atención con la participación de los equipos de Bomberos, Salud y Movilidad de Medellín. Los organismos de socorro atendieron a los lesionados y coordinaron su traslado a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

En un reporte sobre la emergencia, una funcionaria de las autoridades de movilidad explicó que el accidente se presentó cerca de las 8:00 de la mañana en la avenida Barranquilla con carrera 48.

“Un bus de servicio especial de turismo con cerca de 29 pasajeros, el conductor del bus pierde el control por causas que son materia de investigación, y termina volcado lateralmente”, indicó.

La funcionaria agregó que se activó la atención interinstitucional para atender a las personas afectadas y trasladarlas oportunamente a centros médicos. En ese momento, señaló que cuatro de los lesionados presentaban una condición de urgencia vital.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también entregó información sobre la atención de la emergencia a través de su cuenta de X y lamentó el deceso de una de las pasajeras.

🙏🏽Lamento profundamente el fallecimiento de María Luz Mila Puerta Sucerquia, de 59 años, tras el accidente en la Calle Barranquilla. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. Seguimos pendientes de la salud de los heridos y acompañando a las… https://t.co/KSOzRpk7qI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 24, 2026

En una actualización, el mandatario informó que 16 personas habían sido trasladadas a centros asistenciales y seis de ellas se encontraban en estado crítico. Además, señaló que los equipos de emergencia continuaban en el lugar acompañando a los afectados.

“La prioridad es que todos reciban la atención que necesitan”, publicó el alcalde. El accidente provocó afectaciones en la movilidad del sector de Palos Verdes. La vía permaneció cerrada durante aproximadamente tres horas mientras los organismos de emergencia atendían a los heridos y se adelantaban las labores relacionadas con los vehículos involucrados.

Gutiérrez informó que continuaba el cierre desde la carrera 45 para tomar hacia Barranquilla, en sentido occidente. Sin embargo, indicó que el carril de Metroplús ya había sido habilitado.

El alcalde pidió a los conductores tomar vías alternas y facilitar el paso de los vehículos de emergencia, mientras los equipos de atención continuaban trabajando en la zona.

Por ahora, las causas del accidente siguen bajo investigación.

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