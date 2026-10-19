La megacárcel metropolitana para sindicados que se construye en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, ya alcanzó el 50 % de avance, según informó el alcalde Federico Gutiérrez. El proyecto contempla 1.339 cupos y una inversión superior a los 675.000 millones de pesos, con la que se busca contribuir a reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía.

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El mandatario compartió los detalles de la obra a través de sus redes sociales, donde señaló que hizo seguimiento a los trabajos y destacó tanto la infraestructura proyectada como los empleos que se han creado durante la construcción.

De acuerdo con Gutiérrez, el proyecto crea actualmente 563 empleos directos, de los cuales 184 corresponden a personas de la zona. La administración distrital presenta esta infraestructura como una de las apuestas para mejorar las condiciones de custodia de las personas sindicadas y liberar capacidad operativa de la Policía.

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La infraestructura contará con seis pabellones y tendrá espacios destinados a la atención en salud, la formación, la educación y las visitas familiares. También dispondrá de áreas para la administración de justicia, cocina, lavandería y otros servicios necesarios para su funcionamiento.

En materia de seguridad, el proyecto incluirá inhibidores de señal celular, un centro de control con vigilancia permanente, garitas de vigilancia y zonas especializadas para la custodia de los internos y el control de los accesos.

La distribución de los espacios y los sistemas de seguridad están previstos para atender las necesidades de vigilancia y custodia de la población sindicada, es decir, personas que permanecen privadas de la libertad mientras avanzan sus procesos judiciales y cuya responsabilidad penal no ha sido establecida mediante una condena.

¡La Mega Cárcel Metropolitana para Sindicados ya va en la mitad de avance! 🚧 Estamos en San Cristóbal haciendo seguimiento a esta obra que tendrá 1.339 cupos, una inversión superior a $675.000 millones y que hoy genera 563 empleos directos, 184 de ellos para personas de la zona. Tendrá seis pabellones, espacios para salud, formación, educación, visitas familiares, justicia, cocina, lavandería y todos los servicios necesarios para su funcionamiento. La estamos construyendo con la mejor seguridad y tecnología: contará con inhibidores de señal celular, un centro de control con vigilancia permanente, garitas de vigilancia y espacios especializados para la custodia y el control de accesos 🚨. Esta obra ayudará a reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía y permitirá que más uniformados estén en las calles, cuidando a los ciudadanos. ¡Seguimos trabajando por una Medellín más segura, con obras que generan empleo y soluciones para la ciudad! ❤️ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 19, 2026

Megacárcel busca reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía

Uno de los principales objetivos anunciados por la Alcaldía es contribuir a disminuir la sobreocupación en las estaciones de Policía, donde permanecen personas privadas de la libertad mientras se resuelve su situación judicial o se concreta su traslado a los establecimientos correspondientes.

La permanencia prolongada de personas sindicadas en estos espacios representa un desafío para las autoridades, tanto por las condiciones de reclusión como por las tareas de custodia que deben asumir los uniformados.

Según Gutiérrez, la nueva infraestructura permitirá mejorar la distribución de estas responsabilidades y facilitar que más policías estén disponibles para labores de seguridad en las calles.

“Esta obra ayudará a reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía y permitirá que más uniformados estén en las calles, cuidando a los ciudadanos”, afirmó el mandatario.

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