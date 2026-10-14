Por: Blu Radio

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Las movilizaciones de este miércoles en Medellín terminaron con una persona capturada por violencia contra servidor público y otra trasladada por protección, luego de que se registraran disturbios en el sector de la calle Barranquilla, donde algunos encapuchados lanzaron objetos contra integrantes de la Fuerza Pública.

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Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, aseguró que las manifestaciones transcurrieron con normalidad durante gran parte de la jornada y que las autoridades acompañaron a los participantes hasta el punto final del recorrido, donde la mayoría se retiró sin inconvenientes.

Sin embargo, señaló que en inmediaciones de la calle Barranquilla un grupo de manifestantes intentó generar bloqueos y se presentaron hechos de violencia que motivaron la intervención de las autoridades.

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“Algunos encapuchados lanzaron objetos contra la fuerza pública, lo que hizo necesaria la intervención inmediata de parte del Esmad, por orden directa del Puesto de Mando Unificado para recuperar el orden y proteger a la ciudadanía”, explicó Villa.

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De acuerdo con el funcionario, el balance de los procedimientos dejó una persona capturada por violencia contra servidor público y un traslado por protección, debido a comportamientos que, según indicó, ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Durante las movilizaciones, la Alcaldía de Medellín mantuvo el monitoreo desde el Puesto de Mando Unificado y desplegó un dispositivo de seguridad integrado por 356 policías y 272 soldados del Ejército, además de capacidades para atender posibles emergencias.

El alcalde encargado reiteró que la Administración Distrital acompañó las manifestaciones y defendió el derecho de los ciudadanos a expresarse pacíficamente, pero advirtió que no permitirá hechos violentos durante las jornadas de protesta.

“En Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no vamos a permitir de ninguna manera el vandalismo, la ilegalidad, el terrorismo, ni las vías de hecho, ni los ataques contra la gente ni la fuerza pública”, afirmó Villa.

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