Un intercambio de disparos entre un policía y un hombre terminó con la muerte de este último y un uniformado herido en el barrio Colón, en Medellín. El hecho ocurrió el martes 13 de octubre, hacia las 7:21 de la noche, en inmediaciones de la calle 47 con carrera 46.

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De acuerdo con el reporte de la Policía, los uniformados solicitaron apoyo a la central después de que se registrara el ataque con arma de fuego. Una patrulla llegó al lugar y encontró al hombre sin vida en plena vía pública, mientras que uno de los policías presentaba una lesión en el abdomen.

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Según la declaración entregada por el uniformado herido, antes del enfrentamiento recibió información de que el hombre estaba en actitud agresiva e incomodaba a varias personas del sector. Por esa razón, intentó acercarse para requerirlo y pedirle que se detuviera.

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Sin embargo, de acuerdo con la versión policial, el sujeto reaccionó accionando un revólver y disparó contra el funcionario, causándole una herida en el abdomen. Ante el ataque, el policía respondió con su arma de dotación oficial e impactó al hombre.

El disparo del uniformado le causó la muerte al sujeto, según el informe entregado por las autoridades. Por su parte, el policía herido quedó identificado como uno de los afectados durante el procedimiento. La información suministrada no precisa detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre la identidad del hombre fallecido.

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