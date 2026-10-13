Por: Blu Radio

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Un adulto mayor, vendedor ambulante en Medellín, habría sido golpeado por un hombre y una mujer en el sector de San José de la Cima, nororiente de la ciudad. Un video de una cámara de seguridad registró parte de la agresión, mientras sus familiares piden que se esclarezcan los hechos.

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Las imágenes muestran al hombre cuando corre por una vía, al parecer, intentando llegar a su vivienda para escapar de uno de los agresores. Sin embargo, el sujeto lo alcanza y lo derriba de una patada. Instantes después, la mujer que lo acompaña también se suma a la agresión y, según se observa en el registro, lo golpea con una patineta que llevaba en la mano.

Durante el ataque, el vendedor ambulante sostiene los elementos que comercializa y no los suelta, pese a los golpes que recibe. La agresión continúa hasta que el adulto mayor queda tendido en el suelo, aparentemente inconsciente.

A través de una denuncia pública, sus familiares aseguraron que el hombre permanece en una unidad de cuidados intensivos y que, hasta el momento de su publicación, no había reaccionado. También manifestaron desconocer qué habría motivado el ataque y solicitaron ayuda para identificar a las dos personas señaladas de participar en los hechos.

“Pedimos justicia”, expresaron sus allegados, quienes le pidieron a la ciudadanía que suministre cualquier información que permita ubicar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que una vez se registraron los hechos, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta, debido a que, según la información entregada por la institución, “no presentó lesiones graves”. También agregaron que no se interpuso denuncia contra los agresores.

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