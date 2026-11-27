Por: Blu Radio

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Una mujer de 41 años identificada como Lorena Tatiana Machado Contreras falleció tras un accidente de tránsito registrado en la carrera 52 de la avenida Guayabal con calle 2 sur, a la altura del barrio Cristo Rey, en el suroccidente de Medellín. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control, sufrió un volcamiento sobre la vía y posteriormente fue arrollada por un automóvil que transitaba por el sector al mismo tiempo.

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Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia hasta la Clínica Las Américas, centro asistencial donde finalmente se confirmó su fallecimiento y se adelantaron las diligencias de inspección técnica al cadáver. Machado Contreras laboraba como asesora comercial del Fondo de Empleados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Fedarem) y era madre de dos niñas gemelas de 11 años.

Según se conoció tras el hecho, la mujer había salido de su jornada laboral en la sede del Área Metropolitana y se desplazaba en su motocicleta hacia un salón de belleza para arreglarse, con el propósito de asistir a la ceremonia de graduación de primaria de sus dos hijas.

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Agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín asumieron la investigación del caso para establecer las causas exactas del volcamiento y la responsabilidad de los vehículos implicados en este tramo de la avenida Guayabal, en medio del seguimiento que realizan las autoridades a las cifras de mortalidad vial en la capital antioqueña.

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