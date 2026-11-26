Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se registró hacia el mediodía del jueves 26 de noviembre, cuando un bus intermunicipal de la empresa san vicente, que cubría la ruta Ibagué-Girardot, chocó contra una tractomula y terminó volcado en la variante de Ibagué. Según la información contenida en el reporte, el siniestro ocurrió cerca del puente y a pocos metros del ingreso al sector de El Totumo, en circunstancias que aún no se han esclarecido. Las autoridades y equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en el lugar para atender la emergencia que dejó escenas de pánico entre los pasajeros y quienes transitaban por la vía.

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De acuerdo con las versiones conocidas, el bus habría impactado inicialmente a un motociclista antes de colisionar contra una tractomula, que aparentemente estaba estacionada a un costado de la carretera. Esta fuerte secuencia de choques ocasionó que el vehículo de servicio público quedara volcado sobre la carretera, lo que dificultó las labores de rescate. Testigos relataron la complejidad del accidente y cómo muchos ocupantes quedaron atrapados en el interior del bus, razón por la cual los organismos de socorro han priorizado la evacuación y atención de los lesionados.

De manera preliminar, se reportan 14 personas heridas, entre las que se encontrarían varios niños, adultos mayores y una mujer embarazada. No obstante, mientras las labores de rescate avanzan, otras versiones han circulado sobre la posibilidad de víctimas mortales; sin embargo, esta información fue descartada oficialmente. Las personas lesionadas han sido atendidas en el sitio y trasladadas a centros asistenciales del área.

Respecto al clima en el momento del incidente, en el sector habría estado lloviendo, aunque no se ha confirmado si las condiciones climáticas tuvieron alguna incidencia directa en los hechos. Por ahora, las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación de las autoridades competentes. Se confirmó que el bus involucrado tiene las placas WFI 544, registradas en Mosquera, Cundinamarca.

Las próximas horas serán claves para esclarecer las causas del accidente y establecer responsabilidades. Mientras tanto, la movilidad en la variante de Ibagué se ve impactada debido a la presencia de los vehículos siniestrados y los trabajos de emergencia en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos dejó el accidente del bus de la empresa san vicente en Ibagué el jueves 26 de noviembre?

De acuerdo con la información preliminar reportada, el accidente dejó un saldo de 14 personas heridas. Entre las víctimas se encuentran niños, adultos mayores y una mujer embarazada. A pesar de versiones que mencionaban fallecidos, esta información fue descartada en el reporte oficial.

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente en la variante de Ibagué entre el bus y la tractomula?

Según lo documentado, el bus de la empresa san vicente, que cubría la ruta Ibagué-Girardot, habría chocado primero contra un motociclista y luego contra una tractomula presuntamente estacionada al borde de la carretera. Tras este choque, el bus terminó volcado, lo que generó que varias personas quedaran atrapadas y originó una compleja operación de rescate y atención en el lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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