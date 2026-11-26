Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali mantiene activa la medida de pico y placa para todos los vehículos particulares, tanto residentes como visitantes, este viernes 27 de noviembre. La restricción incluye a los carros que estén ingresando en la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores revisar cuidadosamente cuáles son los dígitos de placa restringidos y los horarios en los que aplica la prohibición, con la finalidad de evitar sanciones económicas o incluso la inmovilización de sus automotores. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, la rotación de placas continúa sin alteraciones, tal como se estableció a mitad de año.

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En la jornada de este viernes, se prohíbe la circulación de los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8. Esta medida busca, según la autoridad local, dos efectos principales: mejorar la movilidad en la ciudad y contribuir con la reducción de emisiones de carbono, un aspecto relevante en la agenda ambiental de Cali. La Secretaría insiste en el llamado a la ciudadanía para que, antes de salir de casa, consulte la rotación vigente del pico y placa y así evite inconvenientes.

Quienes incumplan con la norma afrontarán las consecuencias legales ya dispuestas, entre las que destaca una multa de 15 días de SMDLV (salario mínimo diario legal vigente), conforme lo señala la Secretaría de Movilidad. Así mismo, se reitera que la vigilancia es estricta y se han previsto medidas desde una etapa pedagógica, llevada a cabo del 1 al 3 de julio, hasta la aplicación formal de comparendos a partir del 6 de julio, según lo comunicó la entidad en sus canales oficiales.

Existen excepciones a la restricción de pico y placa. Entre los vehículos exentos se encuentran las motocicletas, automotores de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, los de personas con discapacidad, y también los vehículos híbridos y eléctricos. Además, los automovilistas que deseen transitar en horario restringido pueden optar por pagar la tasa por congestión, conforme lo establece la normativa vigente. Toda esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali a través de redes sociales y portales informativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas y horarios afectados por el pico y placa en Cali este viernes?

Este viernes, la medida de pico y placa en Cali afecta a vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. La prohibición aplica para todos los vehículos particulares que circulen o ingresen a la ciudad, de acuerdo con la rotación establecida a mitad de año. La Secretaría de Movilidad recomienda revisar la información oficial cada día antes de salir, para estar seguros de los horarios y dígitos restringidos.

¿Qué vehículos están exentos de la medida de pico y placa en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, están exentos de la medida las motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, automóviles para personas con discapacidad, además de los híbridos y eléctricos. Si se requiere circular durante la restricción, es posible hacerlo pagando la tasa por congestión.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.