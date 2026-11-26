Por: Noticiero 90 minutos

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El centro de Cali vivirá este sábado 28 de noviembre una jornada especial con la Feria del Mueble, evento que se enmarca en el Black Weekend y busca fortalecer la economía local, de acuerdo con información de la Alcaldía. Esta feria, que tendrá lugar en Ciudad Paraíso, específicamente en la calle 11 entre las carreras 10 y 13, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., representa una oportunidad para resaltar el trabajo de los artesanos y la industria de mobiliario de la ciudad.

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Según la Secretaría de Desarrollo Económico, participarán 42 actores de la cadena de la madera y el mobiliario. Esta cifra incluye a 33 empresas dedicadas a productos terminados, así como a 9 organizaciones especializadas en servicios como restauración y reparación de muebles. El objetivo central del encuentro es establecer una conexión directa entre los productores y los compradores, fomentando así el contacto sin intermediarios.

Laura Loreto Arias, secretaria de Desarrollo Económico, enfatizó que el propósito es dinamizar el comercio del centro y favorecer a las familias cuya subsistencia depende de la venta y fabricación de muebles. Esta iniciativa, según manifestó, se fortalece gracias a las renovaciones en infraestructura vial y una creciente presencia de la Policía Nacional que ha mejorado los niveles de seguridad y permitido mayor afluencia de visitantes en la zona.

La feria también permitirá a los asistentes comprobar la calidad de la manufactura local, con insumos como maderas escogidas y espumas de alta densidad. Janeth Tobón, trabajadora del área de corte y costura de Muebles Maribel, explicó que allí se ejecuta todo el proceso productivo, desde el corte hasta la tapicería. Destacó, además, que ofrecen restauración de muebles con acabados que los dejan como nuevos y fabricación a la medida siguiendo tendencias actuales y fotografías brindadas por los clientes.

Diana Marcela Daza Hernández, de Sofimuebles de Colombia, señaló que la variedad de muebles incluye salas, comedores, juegos de alcoba, camas, gabinetes y otros artículos hechos especialmente para el hogar y ajustados a las necesidades de los asistentes. Ambas voceras detallaron que la venta directa desde la fábrica disminuye los costos, ya que se eliminan sobreprecios o comisiones de intermediarios, haciendo el producto más accesible.

Finalmente, la jornada de la Feria del Mueble pretende afianzar la reactivación comercial de la calle 11 y establecer relaciones duraderas entre fabricantes y compradores, apostando no solo por el beneficio inmediato, sino por el fortalecimiento del tejido económico local a través de la fidelización de la clientela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y a qué hora puedo asistir a la Feria del Mueble en Cali?

La Feria del Mueble se llevará a cabo en Ciudad Paraíso, sobre la calle 11 entre las carreras 10 y 13 del centro de Cali, este sábado 28 de noviembre, en horario de 10:00 a. m. hasta 5:00 p. m., de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía.

¿Qué servicios y productos estarán disponibles en la Feria del Mueble de Cali?

En la feria participarán 33 empresas de muebles terminados y 9 prestadores de servicios especializados, ofreciendo desde restauración integral de piezas hasta fabricación de muebles a medida -incluyendo salas, comedores, juegos de alcoba, camas y gabinetes-, siempre con la posibilidad de precios más bajos al comprar directamente en el punto de producción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.