Por: Portal Bogotá

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Durante diciembre, el Teatro El Parque, ubicado en la carrera 5 No. 36-05 de Bogotá, abre sus puertas para ofrecer a las familias una variada programación cultural, de acuerdo con el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Bajo la premisa de "El Arte de la Imaginación", el emblemático escenario administrado por el Instituto Distrital de las Artes–Idartes, dispone actividades diseñadas para todos los miembros del hogar, desde la primera infancia hasta los adultos, incluyendo teatro, títeres, música, circo y experiencias de creación artística. El propósito es estimular la creatividad y permitir que tanto niñas como niños descubran historias que conectan a diferentes generaciones.

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Entre los eventos destacados, se encuentra el concierto navideño 'Recién Oídos' de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta actividad, dirigida especialmente a la primera infancia y madres gestantes, busca fomentar la sensibilidad musical a través de melodías académicas, populares y tradicionales propias de la época decembrina. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este encuentro fortalece las experiencias familiares y promueve el desarrollo de la escucha desde temprana edad.

Las actividades continúan con el taller 'Juguetes que hablan', liderado por la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes. Aquí, los niños experimentan cómo intervenir juguetes utilizando pequeños módulos de grabación y reproducción de sonido, explorando tecnologías ancestrales, análogas y digitales. Al cierre del laboratorio, los asistentes presentan los resultados de sus creaciones, demostrando cómo la imaginación puede convertirse en un proceso de experimentación y aprendizaje tangible para todos los involucrados.

El calendario incluye presentaciones teatrales como 'Un Circo Medieval', donde el colectivo La Pepa del Mamoncillo invita a los asistentes a reflexionar sobre valores como igualdad, respeto y convivencia, mediante una propuesta que integran títeres, música y participación del público. Por su parte, 'La Cigarra', de la Corporación Escénica DC ARTE, aborda el valor de la diferencia y la libertad de expresión en una comunidad de insectos, mientras que 'Atiba, El Dorado', de Creativo Escenario Arteatro, conecta a los asistentes con las raíces del pueblo muisca y resalta la armonía con la naturaleza mediante relatos ancestrales.

La programación culmina con 'El Retablo de Navidad', de la compañía Hilos Mágicos, que revive, a través del relato de un buey del establo, la tradicional historia del nacimiento del Niño Dios, acompañada de música, gozos y villancicos típicos de la Navidad colombiana. Todas estas actividades se caracterizan por invitar a la reflexión, el aprendizaje y el disfrute en familia, reafirmando el compromiso de Teatro El Parque con el acceso equitativo a las artes y la formación de nuevos públicos, como destaca la información proveniente de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Las boletas para las diferentes funciones pueden conseguirse en Tuboleta.

¿Cuáles son los principales eventos para niños en el Teatro El Parque durante diciembre?

En diciembre, el Teatro El Parque de Bogotá ofrece una programación pensada especialmente para el público infantil, con conciertos, talleres de creación interactivos y obras de teatro familiar que promueven valores, creatividad y el descubrimiento de nuevas formas artísticas, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Entre los eventos más destacados se encuentran el concierto 'Recién Oídos', el taller 'Juguetes que hablan', y las obras 'Un Circo Medieval', 'La Cigarra', 'Atiba, El Dorado' y 'El Retablo de Navidad'.

¿Cómo puede participar una familia en los talleres de arte y tecnología en el Teatro El Parque?

Las familias que deseen participar en talleres como 'Juguetes que hablan', ofrecido por Idartes en el Teatro El Parque, deben consultar los detalles y horarios de participación mediante la boletería disponible en Tuboleta. Según la información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el taller está orientado a niños y permite a los participantes intervenir juguetes usando tecnologías diversas, fomentando el juego, la experimentación y la imaginación en un entorno seguro y educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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