Por: El Espectador

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En el imaginario popular, los gatos del antiguo Egipto son vistos como animales sagrados, rodeados de respeto y cuidados especiales. Esta percepción se fundamenta en costumbres como su momificación y su uso como ofrendas para los dioses, pero una reciente investigación, citada por The New York Times, invita a reconsiderar esa visión. El estudio se basó en el análisis de 131 cráneos de gatos momificados hallados en Beni Hassan, cerca del valle del Nilo. Esta colección, resguardada en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria, se destaca por ser la más grande de restos felinos con origen documentado del antiguo Egipto, según los autores.

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El equipo investigador empleó diferentes métodos, como mediciones óseas, estudios morfológicos, análisis de patologías, datación por radiocarbono y análisis de isótopos estables, para descifrar el pasado de estos animales. Su propósito era identificar las especies, conocer su modo de vida y las circunstancias en las que vivieron antes de ser momificados. Uno de los descubrimientos más relevantes fue el alto porcentaje de cráneos con alteraciones patológicas: 81 de los 131 analizados, lo que corresponde a un 62 %. Entre los hallazgos figuran problemas dentales, fracturas, deformaciones óseas y otras señales de enfermedades infecciosas o metabólicas. Además, muchas lesiones apuntan a enfrentamientos tanto entre los propios gatos como episodios de violencia humana. Algunas lesiones habían cicatrizado, mientras que otras no mostraron señales de recuperación, sugiriendo desenlaces fatales.

De acuerdo con Wim Van Neer, arqueozoólogo y principal autor del estudio, "si los responsables de bienestar animal vieran lo que les pasó a esos gatos, sin duda no estarían contentos". Bea De Cupere, coautora e egiptóloga, expresó a The New York Times que estos resultados son muy diferentes a lo que uno esperaría de animales destinados a ser momias votivas. La investigación indica que vivían en condiciones de cautiverio, probablemente en espacios pequeños, padeciendo estrés, enfermedades y dificultades nutricionales.

Por otro lado, se determinó que no todos los gatos pertenecían a especies domésticas. De los cráneos examinados, siete fueron identificados como de gato de la jungla (Felis chaus), que suele superar en tamaño al doméstico. La mayoría del resto serían felinos domésticos (Felis catus), sin descartar la presencia de gatos monteses africanos o híbridos. Se concluyó también que los gatos de la jungla probablemente vivieron en humedales antes de ser capturados y llevados al cautiverio. Los restos se datan, principalmente, en finales del período tardío y comienzos de la época ptolemaica, aunque hay ejemplares más antiguos.

¿Cómo cuidaban a los gatos en el antiguo Egipto durante el proceso de momificación?

Según la investigación citada por The New York Times, los gatos destinados a la momificación en el antiguo Egipto frecuentemente vivían en condiciones de cautiverio, con espacio reducido, altos niveles de estrés, enfermedades y mala nutrición. Los indicios de violencia y las enfermedades que muestran los restos óseos desafían la idea de que recibieran un trato especial y respetuoso.

¿Qué especies de gatos se momificaban y cuál era su origen en Egipto?

Los resultados del estudio realizado en el Museo de Historia Natural de Viena indican que la mayoría de los gatos momificados eran domésticos (Felis catus), aunque también se identificaron ejemplares de gato de la jungla (Felis chaus). Los análisis isotópicos revelan que estos últimos probablemente vivieron en humedales antes de ser capturados y momificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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