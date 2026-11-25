Por: Noticiero 90 minutos

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La llegada de la Navidad es el momento ideal para transformar los hogares en espacios llenos de luz y detalles especiales, donde el árbol navideño se posiciona como uno de los elementos centrales de la celebración. Elegir cómo decorarlo puede volverse una tarea clave para imprimir carácter y calidez a las festividades, y este 2026 las propuestas abarcan desde la tradición hasta enfoques innovadores, adaptándose a los gustos de cada familia, según lo publicado en 90 Minutos.

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Para quienes buscan sofisticación, la combinación de tonos borgoña, verde esmeralda y dorado ofrece un estilo elegante y tradicional. Incorporar esferas doradas, moños de terciopelo color vino tinto y luces cálidas crea ambientes acogedores. Completar el diseño con una estrella dorada y una base de tela coordinada suma armonía en la decoración.

En contraste, la tendencia rosada y champagne apunta a quienes prefieren una atmósfera romántica y delicada. Esferas en rosa pastel, adornos en champagne, flores artificiales y cintas de organza permiten un árbol luminoso y sutil. Las luces cálidas, en este caso, resaltan cada detalle y aportan luz suavizada al entorno.

Para quienes priorizan la nostalgia y la diversión, la inspiración en casitas de jengibre y dulces navideños ofrece una propuesta lúdica: adornos en forma de galletas, bastones de caramelo, esferas rojas y blancas evocan recuerdos y fomentan la alegría, especialmente en hogares con espíritu familiar.

También existen alternativas conectadas con lo natural. Las decoraciones inspiradas en bosques encantados privilegian materiales como piñas, madera, rodajas de naranja deshidratada, ramas y cintas de lino, logrando una apariencia artesanal. Los colores oliva, beige y terracota, junto con bases de fibras naturales, refuerzan esta estética ligada a la naturaleza.

Finalmente, el maximalismo sobresale para quienes apuestan por árboles vibrantes: mezclar adornos de diferentes tamaños y colores, figuras divertidas y luces multicolores permite un diseño abundante y personalizado, resaltando la individualidad de cada hogar.

A pesar de las propuestas, la decisión sobre cómo vestir el árbol descansa en la creatividad y gusto de cada familia. Este año destacan elementos como moños grandes, mezclas de colores y ornamentaciones originales, todas orientadas a crear un ambiente mágico durante la temporada, como resalta 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las tendencias decorativas para árboles de Navidad en 2026?

Las tendencias de 2026 para la decoración del árbol de Navidad abarcan una mezcla de estilos tradicionales y modernos. Según 90 Minutos, se destacan las combinaciones elegantes de borgoña y dorado, propuestas románticas en tonos rosa pastel y champagne, conceptos inspirados en dulces navideños, decoraciones artesanales con motivos de bosque encantado y el maximalismo para quienes buscan color y abundancia. Estas ideas reflejan la diversidad de preferencias y permiten personalizar la celebración navideña.

¿Qué significa una decoración maximalista para el árbol de Navidad?

Una decoración maximalista, de acuerdo con el artículo de 90 Minutos, implica utilizar una variedad de esferas, adornos vintage, figuras divertidas y luces de múltiples colores y tamaños, sin limitarse a un solo estilo. El objetivo es lograr un árbol visualmente abundante y rico en detalles, permitiendo que cada elemento refleje la personalidad y la creatividad de quienes decoran el hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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