Una chaqueta para el colegio, los paseos y los días fríos puede ser una compra práctica si abriga sin resultar demasiado pesada. Esta chaqueta acolchada para niños, con capucha y exterior resistente al agua, tiene un precio anunciado de $ 90.429.

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Su diseño incluye forro y aislamiento, bolsillos y una cremallera de longitud completa. Además, se puede plegar y guardar, una característica útil para llevarla en la mochila o empacarla durante un viaje.

Una capa ligera para el día a día

La chaqueta está confeccionada con una carcasa de nailon liso y forro de poliéster. Tiene un ajuste relajado, capucha y ribetes elásticos en los puños y el borde de la capucha. Los bolsillos están integrados en las costuras.

La prenda es resistente al agua, pero eso no significa que sea impermeable para cualquier condición: una opinión de comprador señala que funcionó bien con niebla y viento, aunque no la recomienda para lluvia torrencial.

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Se guarda fácilmente para llevarla a la escuela o de viaje

Uno de sus detalles más prácticos es que se puede plegar y guardar en una bolsa con cordón. En las opiniones compartidas, compradores destacan que resulta ligera para el uso diario y fácil de empacar en una mochila.

Una persona contó que su hijo la usó durante toda una temporada sin problemas con rasgaduras o cremalleras, mientras otra la compró para un viaje y valoró que abrigara sin ser demasiado pesada. Son experiencias individuales y pueden variar según el uso y las condiciones.

¿A quién le serviría este producto?

Puede ser una alternativa para familias que buscan una chaqueta infantil ligera para el colegio, los paseos y las salidas en clima frío o ventoso. La resistencia al agua puede ser útil ante lloviznas, pero no reemplaza una prenda impermeable para aguaceros fuertes.

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