Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Victoria Castillo González fue designada como la nueva secretaria de Cultura y Turismo del Tolima, en una apuesta del gobierno departamental por fortalecer y dinamizar tanto la proyección turística como la gestión estratégica del sector cultural en la región. El nombramiento fue anunciado el 24 de noviembre de 2026 y marca un cambio relevante en la administración pública, ya que se espera que la nueva funcionaria imprima una visión gerencial y comercial al trabajo de la dependencia encargada de promover el patrimonio, las tradiciones y los destinos turísticos del departamento, según información institucional suministrada por el Gobierno Departamental.

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Castillo González se destaca por su experiencia en administración pública, especialmente en áreas como dirección estratégica, fortalecimiento institucional y reposicionamiento comercial de entidades descentralizadas. Antes de asumir este cargo, lideró la Fábrica de Licores del Tolima (FLT), desde donde impulsó procesos de modernización corporativa, optimizando la gestión y adaptando la empresa a nuevas exigencias del mercado.

Su recorrido profesional incluye también responsabilidades en el sector de juegos de suerte y azar. Ha ocupado cargos directivos y operativos en reconocidas entidades como la Lotería del Tolima, el Sorteo Extraordinario de Colombia y la Lotería de Bogotá. En estos espacios, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno Departamental, promovió avances en el ámbito administrativo y comercial, aportando a la consolidación y al desarrollo institucional de cada una.

La sólida preparación académica de Castillo González resalta en su perfil. Es ingeniera graduada de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con especializaciones en gestión pública y alta dirección del estado, y es magíster en dirección y administración de empresas (MBA) por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Esta formación, sumada a su experiencia previa, la posiciona como una líder idónea para dirigir una dependencia enfocada en exaltar la identidad cultural y el valor turístico del Tolima. Con su llegada, el gobierno busca potenciar el desarrollo cultural y turístico bajo una perspectiva estratégica enfocada en resultados.

¿Quién es Victoria Castillo González, nueva secretaria de Cultura y Turismo del Tolima?

Victoria Castillo González es ingeniera de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión pública y alta dirección del estado, y magíster en dirección y administración de empresas (MBA) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Además, cuenta con experiencia directiva en la Fábrica de Licores del Tolima, así como en entidades relacionadas con juegos de suerte y azar como la Lotería del Tolima.

¿Cuál es el objetivo del nombramiento de Victoria Castillo en la secretaría de Cultura y Turismo?

El Gobierno Departamental busca fortalecer la proyección turística y cultural del Tolima mediante una gestión estratégica, gerencial y comercial, aprovechando la experiencia y formación académica de Victoria Castillo González para dinamizar la promoción del patrimonio, las tradiciones y los destinos turísticos del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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