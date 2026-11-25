La operación de rescate en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, permitió que varias de las personas que permanecían secuestradas salieran del establecimiento. El presidente Abelardo de la Espriella estuvo a las afueras del lugar para recibir a los ciudadanos que fueron evacuados durante la intervención de las Fuerzas Especiales.

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El procedimiento se concentró en la cafetería del supermercado, donde se encontraban algunos de los rehenes. Según informó Blu Radio, inicialmente, seis personas fueron sacadas del interior del establecimiento en cuestión de minutos, mientras los uniformados tomaban el control de ese espacio.

Las imágenes difundidas por ese medio muestran el ingreso de los integrantes de las Fuerzas Especiales y el avance de la operación dentro del almacén. Una vez afuera, los liberados fueron recibidos por el mandatario, quien permanecía cerca del Éxito siguiendo el desarrollo del procedimiento.

Así se desarrolló el operativo en el almacén Éxito

La intervención se produjo después de una extensa jornada de tensión en el sector de La Castellana. La emergencia comenzó en la mañana del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento en medio de un intento de robo a un vehículo transportador de valores.

De acuerdo con la reconstrucción entregada por el presidente, los sospechosos se refugiaron en uno de los locales del supermercado al verse rodeados por la Policía y retuvieron a cerca de 30 personas entre trabajadores y clientes.

Durante el día se adelantaron contactos para conseguir que los responsables permitieran la salida de los ciudadanos. Sin embargo, ante la falta de una solución, las autoridades desplegaron unidades especializadas para intervenir en el lugar.

La llegada de las Fuerzas Especiales marcó un nuevo momento en el operativo, que también contó con la presencia de altos mandos de la Fuerza Pública y del Gobierno nacional.

Imágenes del momento exacto en que los hombres de las Fuerzas Especiales toman el control de la cafetería del Éxito Cartagena, en donde se encontraban varios secuestrados. #VocesySonidos https://t.co/yn1rHhF4FD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

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