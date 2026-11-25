La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, entró en una nueva fase durante la madrugada, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella fijara una hora límite para que los responsables se entreguen a las autoridades.

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De acuerdo con la FM, el mandatario advirtió que, si los secuestradores no se entregan antes de las 12:30 de la madrugada, se activará un despliegue al interior del establecimiento, donde todavía permanecen personas retenidas. El ultimátum marca un nuevo momento en el operativo que se desarrolla alrededor del supermercado.

La advertencia también estuvo acompañada de movimientos de la Policía en el lugar. Un helicóptero de la institución aterrizó en la terraza del Éxito de La Castellana, una maniobra que se produjo después del anuncio presidencial y que llamó la atención de quienes siguen la emergencia desde los alrededores.

Helicóptero aterrizó en la terraza del supermercado

La maniobra aérea aumentó la expectativa en el sector de La Castellana, donde desde hace varias horas se mantiene el despliegue de la Fuerza Pública. El aterrizaje del helicóptero en la parte superior del establecimiento se produjo en medio de los preparativos de las autoridades para atender la emergencia.

La advertencia de De la Espriella establece las 12:30 a. m. como plazo para que los responsables depongan las armas y se entreguen. Si no cumplen esa condición, según el mensaje difundido, se pondría en marcha una operación al interior del supermercado.

Por ahora, la prioridad del operativo sigue siendo conseguir que las personas retenidas puedan salir con vida. La expectativa está puesta en la respuesta de los secuestradores antes de que venza el plazo anunciado por el mandatario.

🔴🚁El helicóptero de la Policía aterriza en la terraza del Éxito La Castellana en Cartagena tras el ultimátum del presidente Abelardo De La Espriella. Amplíe detalles: https://t.co/hUTsQ7BgIH https://t.co/LCAPWPEHhL — La FM (@lafm) November 25, 2026

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