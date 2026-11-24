La cobertura de la toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena tuvo otro episodio de tensión luego de que periodistas que permanecen en el lugar fueran obligados a retirarse mientras transmitían en directo.

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El hecho fue expuesto por el periodista Maicol Buitrago, de Red+ Noticias, quien publicó en sus redes sociales mensajes sobre las dificultades que enfrentan los equipos de prensa para informar desde los alrededores del establecimiento, donde continúa la toma de rehenes.

En uno de sus trinos, Buitrago señaló que varios comunicadores estaban siendo desplazados del sitio mientras cubrían lo ocurrido. Como ejemplo, compartió lo que sucedió minutos antes durante una transmisión en vivo de periodistas de Alerta Bogotá, en la que se evidenció la intervención para que se retiraran del sector.

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Están desplazando a los periodistas que cubren a esta hora la noticia en #Cartagena Así sucedió hace minutos en el Live de los colegas de @AlertaBogota https://t.co/3hv1HxwO9e — Maicol Buitrago (@MaicolBuitrago) November 25, 2026

Periodistas cuestionan restricciones mientras esperan información oficial

La situación también abrió interrogantes sobre el acceso a información durante la emergencia. Según manifestó Buitrago, las autoridades no estarían entregando detalles ni a los familiares de las personas retenidas ni a los periodistas que permanecen en Cartagena siguiendo el caso.

El comunicador cuestionó que, mientras allegados de los rehenes continúan esperando respuestas sobre sus seres queridos, los reporteros reciben advertencias sobre posibles comparendos si permanecen en determinados puntos para cumplir con su labor.

Sus publicaciones reflejan el malestar de los equipos periodísticos que buscan informar sobre el operativo y conocer los avances de las autoridades, en medio de la incertidumbre que rodea a las personas que siguen dentro del establecimiento.

Hasta el momento, los señalamientos sobre las restricciones a la prensa corresponden a lo expuesto por el periodista en sus redes sociales. La situación ocurre mientras familiares de los rehenes siguen a la espera de información sobre la liberación de sus seres queridos.