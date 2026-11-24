La toma de rehenes en el Éxito de Cartagena podría entrar en una nueva fase. Las Fuerzas Especiales adelantarían los preparativos para ingresar al establecimiento, donde permanecen retenidas 20 personas, mientras en los alrededores se reportan fuertes detonaciones y un despliegue cada vez mayor de uniformados.

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En el sector del Éxito de Contadora, en el sur de la ciudad, se escucharon explosiones que aumentaron la tensión entre los familiares de las víctimas y las personas que siguen pendientes de lo que ocurre dentro del almacén.

El movimiento de la Fuerza Pública también se intensificó en todo el perímetro. A la zona llegaron nuevas patrullas de la Policía, un bus de la Armada Nacional y más uniformados, mientras las autoridades se ubicaron en posiciones de alerta ante una posible intervención.

Desde las 6:10 de la tarde ya se había reportado un refuerzo de las medidas de seguridad. En ese momento, integrantes del Esmad instalaron vallas metálicas para acordonar los alrededores del establecimiento, mientras un helicóptero sobrevolaba el sector de La Castellana.

El movimiento aéreo volvió a registrarse durante la tarde, en medio de la expectativa por la posible llegada del presidente Abelardo de la Espriella a la zona.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es conseguir la liberación de las 20 personas que continúan retenidas. El eventual ingreso de las Fuerzas Especiales marcaría un momento decisivo en la atención de esta toma, que mantiene en vilo a Cartagena y ha concentrado la atención de los organismos de seguridad.

Las autoridades deberán entregar información sobre el alcance del operativo y las condiciones en las que se encuentran las personas retenidas.

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