Cerca de las 4 de la tarde se confirmó que liberaron a más personas que estaban detenidas dentro del supermercado Éxito ubicado en el centro comercial Paseo de la Castellana, en Cartagena. En el lugar secuestraron a aproximadamente 30 personas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque podría haber más.
Según El Tiempo, liberaron a cuatro personas más en medio del operativo conjunto entre la Policía y el Ejército, sumados a los 10 retenidos que liberaron horas atrás. De acuerdo con el periódico citado, quedarían al menos 21 civiles en el interior del almacen.
El grupo de asaltantes se compondría de entre cinco y siete hombres fuertemente armados, cuyo objetivo era atracar un camión de valores. Al no lograr su cometido, se atrincheraron el el Éxito de la Castellana y retuvieron a los presentes.
🔴Atención: Liberan a cuatro personas más del Éxito de Cartagena. En este momento habría al menos 21 personas que permanecen secuestradas en el sitio. EL TIEMPO habló con dos familiares de este grupo de ciudadanos.Lee También
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026
Loa familiares de las personas retenidas en el supermercado están en inmediaciones del lugar, mientras desean que sus captores liberen a las víctimas. Por el momento, no se han reportado heridos; la fuerza pública sigue en el lugar para lograr la liberación de los retenidos.
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