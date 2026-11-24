Confirman la liberación de otros 10 rehenes que estaban bajo las garras de un grupo de criminales fuertemente armados dentro de un supermercado de Éxito en Cartagena.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
Éxito de Cartagena, en el que unos hombres armados ingresaron por la fuerza y tomaron de rehenes a varias personas / X: X @lyonsbanquez
¿De afán? Te lo resumimos
Únete a nuestro canal en WhatsApp
Las noticias más importantes, al instante
Confirman la liberación de otros 10 rehenes que estaban bajo las garras de un grupo de criminales fuertemente armados dentro de un supermercado de Éxito en Cartagena.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
Temas Relacionados:
Según el tipo de reporte, es posible que necesitemos contactarte para conocer más detalles. Por eso te invitamos a dejarnos tu nombre y correo — es opcional.