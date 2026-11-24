Por: El Espectador

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La Universidad de Antioquia, mediante su Grupo de Estudios Literarios (GEL), logró un importante descubrimiento sobre la historia editorial de "La marquesa de Yolombó", novela emblemática de Tomás Carrasquilla. Los investigadores identificaron, en los archivos de prensa de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, las entregas originales de 1926 en las que la obra se publicó por partes, cuatro páginas por vez, narrando la vida de doña Bárbara y sus personajes. Estos textos originales estuvieron ocultos durante casi un siglo y su hallazgo permitió confrontarlos con 25 ediciones posteriores de la novela.

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El análisis detallado de estos materiales mostró que existen pasajes inéditos y varias alteraciones editoriales que el propio Carrasquilla introdujo o que fueron incorporadas en diferentes versiones por parte de editores. Esta revisión forma parte de una investigación crítico-genética impulsada por la Universidad de Antioquia y el GEL, en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo. Según información oficial de la universidad, estas "pruebas de estilo", junto al manuscrito original, la primera edición en libro y ejemplares posteriores, sustentan el proyecto que prevén publicar en 2028.

Edwin Carvajal Córdoba, editor académico de esta investigación, resaltó que se trata del primer referente de Carrasquilla analizado bajo un enfoque crítico-genético, lo cual implica contemplar todos los elementos previos a la primera edición. El proceso de publicación original comenzó el 7 de junio de 1926 en el periódico Colombia, diario de la tarde, y se extendió hasta el 9 de febrero de 1927, aunque el anuncio anticipado señalaba que la publicación empezaría en abril. Carrasquilla, nacido en 1858, ya era un referente en las letras nacionales cuando abordó la escritura de esta historia a principios del siglo XX. Los investigadores analizaron manuscritos y ediciones, revelando el proceso de gestación de la novela y elementos inéditos hasta ahora no publicados.

Un antecedente relevante es la edición crítica realizada por Kurt L. Levy en 1974; sin embargo, este investigador solo tuvo acceso a los últimos cuatro capítulos publicados en el diario, lo cual limitó su análisis. Julián García Valencia, docente e investigador del proyecto, destacó que exhumar los 27 capítulos y el prólogo ayuda a corroborar que la novela fue efectivamente publicada en entregas periódicas, teoría que hasta este punto había sido imposible de confirmar.

Entre los hallazgos más destacados, los expertos subrayaron los cambios que Carrasquilla realizaba mientras entregaba la obra por partes. Esto incluyó la reescritura de fragmentos, la complementación de párrafos y la variación en la puntuación y el ritmo de la narrativa, afecta da por factores editoriales y contextuales, como ocurrió en la edición española de 1952 de Epesa, durante la dictadura franquista, que modificó la puntuación y censuró términos "inapropiados".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el hallazgo de las entregas originales de "La marquesa de Yolombó"?

El hallazgo de las entregas originales de la novela es relevante porque permitió a los investigadores de la Universidad de Antioquia confirmar teorías sobre su publicación en partes y descubrir pasajes inéditos y alteraciones editoriales que influyeron en la evolución y sentido de la obra de Tomás Carrasquilla. Además, permite realizar una edición crítico-genética que integra todas las variantes textuales y contextos de publicación.

¿Qué implica una edición crítico-genética en el estudio de una novela?

Una edición crítico-genética implica analizar todos los elementos pretextuales de la novela, es decir, los textos y variantes que existieron antes de la primera edición impresa. Este método permite rastrear cambios de autor y editores, transformaciones de estilo y contenido, y comprender el proceso de creación de la obra, a partir de manuscritos, entregas originales y diferentes ediciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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