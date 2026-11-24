Por: Noticiero 90 minutos

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La preocupación por la seguridad crece entre los residentes y comerciantes del barrio Ciudad Pacífica, ubicado en el sur de Cali. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la comunidad se encuentra en estado de alerta debido a una seguidilla de hechos delictivos que han alterado la tranquilidad del sector. En particular, el reciente robo de una motocicleta, propiedad de un establecimiento comercial y utilizada por sus empleados, ha evidenciado la fragilidad de la seguridad local. Los dueños del negocio relataron a ese medio que el incidente ocurrió mientras las autoridades perseguían a personas involucradas en otro robo cercano. Uno de los propietarios expresó: "Había ocurrido un robo cerca y venían persiguiendo a esas personas, cuando veo lo que está pasando, me asusto y entro corriendo al local para proteger nuestras vidas. En ese momento llegan y se llevan la moto".

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Este caso no es aislado. Según la presidenta de la junta de acción comunal de Ciudad Pacífica, Ana María Castañeda, en declaraciones recogidas por Noticiero 90 Minutos, “se han presentado muchos robos y mucha inseguridad; nos sentimos muy preocupados en el sector de Ciudad Pacífica, porque esto nunca se había visto en esta magnitud”. Sus palabras reflejan una percepción generalizada de incremento en la criminalidad, lo que ha llevado a los habitantes a exigir respuestas inmediatas por parte de las autoridades.

Entre las inquietudes de la comunidad destaca la insuficiencia de recursos destinados a la vigilancia del barrio. De acuerdo con testimonios de residentes, el sector solo cuenta con una patrulla motorizada para cubrir una extensión bastante amplia. Esta limitación dificulta que la policía llegue oportunamente cuando se reportan incidentes. Un habitante explicó: “Le pedimos a las autoridades más presencia en el sector porque contamos solo con una motorizada que tiene una zona muy amplia que patrullar. Mientras nosotros alertamos algo acá, ellos, por la distancia, no alcanzan a llegar”.

Los residentes, respaldados por sus líderes comunitarios, solicitan el aumento de efectivos policiales y el fortalecimiento de las medidas de prevención del delito para devolverles la tranquilidad perdida. El llamado es claro: se requieren acciones decisivas y eficaces para garantizar la seguridad en Ciudad Pacífica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los habitantes de Ciudad Pacífica sienten que la inseguridad ha aumentado?

De acuerdo con los testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, los habitantes de Ciudad Pacífica perciben un incremento en la inseguridad porque han ocurrido muchos robos en poco tiempo, lo que consideran una situación inédita en el barrio. Además, la falta de presencia policial suficiente y la dificultad para obtener una respuesta rápida por parte de las autoridades generan mayor preocupación y sensación de vulnerabilidad entre la comunidad.

¿Qué medidas solicitan los residentes de Ciudad Pacífica para mejorar la seguridad?

Según las manifestaciones recogidas por Noticiero 90 Minutos, la principal petición de los residentes y líderes comunitarios de Ciudad Pacífica es que se refuerce la presencia policial en el sector. Solicitan más patrullas y acciones concretas para prevenir los delitos y garantizar la tranquilidad de comerciantes y vecinos, ya que con los recursos actuales, la cobertura de seguridad es insuficiente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.