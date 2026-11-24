Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado clásico vallecaucano por la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay tendrá lugar este martes 24 de noviembre a las 8:30 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. América de Cali y Deportivo Cali disputarán este encuentro, considerado uno de los más importantes de la región. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el evento contará con un riguroso dispositivo de seguridad, ya que la Policía Metropolitana desplegará 750 uniformados encargados de vigilar tanto el interior como el exterior del estadio, así como las zonas donde suelen concentrarse los hinchas en Cali.

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La subsecretaria de Política de Seguridad, Natalia Zuluaga Londoño, hizo un llamado para que la ciudadanía asista en un ambiente marcado por el respeto y la convivencia, destacando la importancia de mantener el "fútbol en paz". En cuanto a la organización del acceso, las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 5:30 p. m., y el ingreso se cerrará finalmente a las 9:45 p. m. Todas las personas deberán presentar su boleta y el documento de identidad original como requisito obligatorio, recomendándose llegar con antelación para evitar contratiempos.

Según las autoridades, se han implementado normas estrictas en materia de movilidad interna, buscando garantizar la seguridad de los asistentes. Se ha reiterado que las escaleras deben permanecer despejadas, al ser vías primarias de evacuación. Una vez finalizado el encuentro, la salida del público será escalonada, organizada por tribunas y por pisos, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles inconvenientes, de acuerdo con lo informado por 90 Minutos.

La Comisión Local estableció medidas adicionales que incluyen la restricción total de asistencia para la hinchada visitante. No se permitirá la entrada ni la presencia de barristas, aficionados o seguidores del Deportivo Cali en ninguna zona del estadio o sus alrededores. También existen prohibiciones estrictas respecto a ciertos elementos y conductas: está vetado el ingreso de armas, sustancias alucinógenas, dispositivos de pirotecnia, rayos láser, pólvora, bengalas, bombas de humo, silbatos y vuvuzelas, así como extintores de colores.

Se prohíben, además, acciones como el lanzamiento de objetos al campo, el tránsito no autorizado entre tribunas, los daños a la infraestructura y la exhibición de pancartas con mensajes políticos, ofensivos, religiosos, racistas o discriminatorios. Por otra parte, se restringió el uso de drones sobre Cali y el perímetro del estadio sin permiso, y se recomendó a los asistentes no portar sumas elevadas de dinero en monedas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales restricciones para los hinchas en el clásico vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las restricciones principales incluyen la prohibición del ingreso de la hinchada visitante, el veto a armas, pirotecnia, sustancias ilegales y elementos sonoros como silbatos y vuvuzelas. Tampoco se permite la exhibición de pancartas con mensajes políticos o discriminatorios y se establecen controles sobre la movilidad interna y el uso de drones.

¿Qué medidas de seguridad y logística estarán vigentes en el clásico América de Cali vs. Deportivo Cali?

La Policía Metropolitana dispondrá de 750 uniformados para la seguridad. El ingreso será desde las 5:30 p. m. y se cerrará a las 9:45 p. m. Para entrar, es obligatorio portar la boleta y el documento de identidad original. Se organizará la salida de forma escalonada y se vigilarán tanto el interior como el exterior del estadio y los puntos de concentración de hinchas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.